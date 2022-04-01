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В Crosstech Solutions Group назначен заместитель генерального директора

Шалва Гогуа присоединился к команде Crosstech Solutions Group в качестве заместителя генерального директора.

В должность Шалва вступил в апреле 2022 г. На посту заместителя генерального директора Шалва Гогуа займется курированием дирекции по развитию бизнеса и формированием образа компании, как классического вендора. Шалва ставит перед собой в качестве приоритетной задачи увеличение бизнеса компании за счет создания устойчивого партнерского канала продаж.

До назначения на новую должность Шалва был директором по работе с партнерами в РФ и СНГ в компании Group-IB. За время работы Шалва Гогуа выстроил долгосрочные отношения с партнерами и клиентами, что поддерживает стабильный рост компании.

«Определение вектора развития продуктов и сервисов компании и встраивание их в партнерский канал – основной приоритет моей деятельности в Crosstech Solutions Group. Опыт создания и развития партнерского бизнеса на территории РФ и СНГ, в частности, продвижение продуктов и услуг компании через сеть партнеров, поможет мне определять потребности рынка, чтобы реализовать масштабные стратегические задачи в этом году», – сказал Шалва Гогуа, заместитель генерального директора компании Crosstech Solutions Group.

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