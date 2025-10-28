Выпущено глобальное обновление Docs Security Suite для работы в крупнейших инфраструктурах

Вендор Crosstech Solutions Group представил обновленную версию Docs Security Suite – решение, обеспечивающее комплексную защиту конфиденциальной информации и безопасность на различных этапах жизненного цикла документа. Теперь DSS в три раза быстрее обрабатывает данные на пользовательских устройствах, поддерживает российские операционные системы и предоставляет администраторам расширенные возможности управления через обновленный веб-портал. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group.

Поддержка отечественных и зарубежных ОС

В новой версии продукта была реализована клиентская поддержка для Windows Server, а также AstraLinux и «Ред ОС», как первый этап по интеграции с отечественными ОС, который завершится в следующих обновлениях. Данная версия DSS полностью соответствует требованиям госсектора и крупных корпораций.

Вариативное управление настройкой агентов

В предыдущих версиях продукта системные настройки агентов применялись глобально ко всем пользователям компании. После обновления DSS администраторы могут гибко управлять ими: помимо общей базовой конфигурации, появилась возможность задавать настройки для конкретных пользователей или групп пользователей.

Обновление веб-портала решения

Выпущен полностью переработанный веб-портал с современным пользовательским интерфейсом и обновленной технической архитектурой. Улучшен аудит действий администраторов за счёт фиксации детализированной информации и расширен список фиксируемых действий пользователя при работе с документами. Обновление, реализованное по запросам клиентов, повышает удобство работы с продуктом и уровень контроля безопасности.

Гибкая ролевая модель для администраторов

В новой версии DSS доступна гибкая ролевая модель, позволяющая создавать неограниченное количество административных ролей с детальной настройкой прав доступа к веб-консоли. Например, прикладному администратору разрешено управление системными настройками, а офицер ИБ работает только с политиками, настраивая доступ к конфиденциальной информации компании, без возможности их удаления.

«Опираясь на требования регулятора и крупных заказчиков, была разработана обновленная версия продукта Docs Security Suite. Была внедрена двухфакторная аутентификация, значительно увеличена скорость обработки данных на клиентской части и расширены возможности синхронизации с Active Directory. В том числе было успешно пройдено тестирование синхронизации с AD для 100 тысяч пользователей, что подтверждает готовность DSS к работе в крупных инфраструктурах», – сказал Алексей Сафранович, владелец продукта DSS компании Crosstech Solutions Group.