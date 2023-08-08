Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни

Atlassian отключит профили россиян в Jira и Trello. Компания уведомила своих клиентов, что с момента получения ими письма с предупреждением деактивация аккаунта произойдет в течение 30 дней. Atlassian поддерживает антироссийские санкции – свою деятельность в России она остановила еще в марте 2022 г. С того момента в стране появилась масса отечественных заменителей и Jira, и Trello, и других продуктов Atlassian.

Новые меры давления на россиян

Компания Atlassian начала рассылать своим российским клиентам уведомления о грядущем закрытии их профилей. Первым внимание на это обратил «Коммерсант».

Согласно тексту рассылки, существовать аккаунтам российских клиентов Atlassian осталось недолго – они будут деактивированы в течение 30 дней с момента поступления уведомления. Это касается профилей во всех сервисах компании, включая всемирно известные облачная программа для управления проектами Trello, работающая по методике «канбан», и система отслеживания ошибок Jira.

Atlassian – компания из Австралии, ее разработки Trello и Jira являются одними из самых популярных в своих сегментах, как и система для совместной работы Confluence (вики-система, содержимое которой могут изменять обычные пользователи для внутреннего использования организации с целью создания единой базы знаний). Trello создается ею не с нуля – это детище компании Fog Creek Software, которую Atlassian купила в 2017 г.

Atlassian поддерживает антироссийские санкции Запада. Компания остановила свои операции в России еще в марте 2022 г. в знак протеста против событий, начавшихся 24 февраля 2022 г. Спустя всего несколько дней с момента ее ухода из страны пользователи из России стали массово жаловаться на блокировку их профилей в Jira. В октябре 2022 г. компания полностью свернула свою деятельность в России.

Фото: FreePik Россиян не хотят видеть в числе своих клиентов сотни зарубежных ИТ-компаний. Atlassian - не исключение

Что примечательно, нынешняя тотальная заморозка касается аккаунтов не только россиян. Белорусские клиенты Atlassian тоже ощутят на себе возросшую силу австралийских санкций. Компания не сообщает, что ждет профили россиян и белорусов в дальнейшем – окончательное удаление или потенциальная возможность восстановления.

Эффект неожиданности не получился

Тотальная блокировка профилей россиян в продуктах Atlassian, с учетом первых подобных случаев, произошедших еще в весной 2022 г., была лишь вопросом времени. У россиян была возможность подготовиться к этому, и они, как показала практика, не преминули ею воспользоваться.

За минувшие с ухода Atlassian из России неполные полтора года в России появилось несколько ее импортонезависимых аналогов. Над одним из них, как сообщал CNews, работает «Ростелеком», намеревающийся вложить в этот проект около 1 млрд руб. Новый сервис получил название «Яга», и это платформа для планирования и коммуникаций.

Своя альтернатива австралийской Jira и Trello есть и у «Яндекса». Интернет-гигант развивает свою платформу «Трекер» с 2012 г., и почти сразу после введения Atlassian своих санкций в «Трекере» появилась масса новых функций. В общей сложности система вобрала в себя более 100 изменений, от небольших и незаметных до радикальных и напрямую влияющих на пользовательский опыт.

Тестирование полным ходом

Пока одни компании занимаются созданием собственных продуктов на замену Jira и Trello, другие внедряют ПО сторонних разработчиков. В начале августа 2023 г. так поступил, к примеру, банк «Дом.РФ» – его представители сообщили CNews о начале тестовой эксплуатации системы управления продуктами EvaProject – российской альтернативы Jira. Ее разработка велась при непосредственной поддержке Российского фонда развития информационных технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

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«Перед нами сейчас стоит важная задача по переводу крупнейших компаний России с Jira на отечественное программное обеспечение. Мы уже готовы предложить функционал, аналогичный зарубежным решениям. Поэтому российским компаниям есть куда мигрировать и импортозаместить отключенные продукты», – сообщил CNews управляющий директор EvaTeam Денис Кучаев.

Дополнительно «Дом.РФ» изучает возможности системы управления совместной работой TeamStorm от одноименной российской команды разработчиков из холдинга Yoonion, а также оценивает перспективы работы в программе для управления производственными процессами SberTrack за авторством Сбербанка) и системы управления проектами «Сфера.дадачи», разработанной экспертами «Т1 диджитал».