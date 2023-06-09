«Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello

«Ростелеком» потратит 1 млрд руб. на создание платформы управления проектами «Яга», которая должна придти на смену продуктам ушедшей из России компании Atlassian (Trello, Jira и Confluence). Одновременно холдинг VK вложит 600 млн руб. в платформу DevSecOps, предназначенную для разработки ПО с учетом требований информационной безопасности.

«Ростелеком» создает «Яга» для замены продуктов Atlassian

«Ростелеком» вложит 1,02 млрд руб. в создание инструмента для планирования и коммуникаций «Яга». Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение (ПО)», подготовленной «Ростелекомом», холдингом VK, «Лабораторией Касперского» и «1С». Документ был утвержден Правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

За продукт отвечает «дочка» «Ростелекома» - «Ростелеком – ИТ». Он задуман в качестве замены продуктов Trello, Jira и Confluence австралийской компании Atlassian, объявившей о своем уходе из России осенью 2022 г. Jira – это система отслеживания ошибок, предназначенная для организации взаимодействия с пользователями и имеющая функционал для управления проектами.

Confluence – вики-система (веб-сайт, содержимое которого могут изменять пользователи) для внутреннего использования организации с целью создания единой базы знаний. Trello - сервис для управления командными и персональными проектами по методологии «канбан» (система постановки задач, при которой все этапы проекта визуализируются на специальной доске).

Как пояснила CNews пресс-служба «Ростелекома», в пандемию бизнес столкнулся с необходимостью перехода на удаленный тип работы с рядом вытекающих последствий. Особенно это коснулось распределения и контроля задач в командах, контроля сроков и обмена и информацией. Долгое время помощником в крупных компаниях были продукты Atlassian. «Ростелеком» использовал их для управления задачами и ведения общей базы знаний. Эти системы доступны всем пользователям в компании, за период эксплуатации было создано около 1,7 тыс. проектов по управлению более чем 2 млн задач и более 300 тыс. информационных статей.

Что будут представлять собой «Яга» и «Ежка»

Команда «Ростелеком – ИТ» ежегодно наращивала экспертизу в создании собственных дополнений для продуктов Atlassian и построении сложных систем управления проектами, пояснили в компании. Уход австралийских разработчиков из России и проведение анализа доступных российских аналогов была факторами для принятия решения о создания собственных продуктов для управления проектами и базой знаний.

Центральное звено будущего семейства продуктов – «Яга». Эта система отвечает за управление задачами и информационными статьями, она также предназначена для управления проектами и предоставляет производственный конвейер разработки информационных систем – от генерации идей до управления «установкой» релизов».

«Задачей создания «Яга» было не просто скопировать привычные для многих Jira и Confluence, но и превзойти их, анализируя собственный многолетний опыт, - пояснили в пресс-службе «Ростелекома», - Если Jira приходилось дополнять необходимыми функциями, то в «Яге» большинство дополнений будут в базовой версии. Одной из важных функций является возможность автоматического переноса проектов из Jira в «Ягу», что значительно упрощает и облегчает переход на новую систему без потери времени и задач».

На данный момент «Яга» проходит стадию MVP (минимально жизнеспособный продукт), коммерческий запуск запланирован на начало 2024 г. Также сейчас уже доступен другой продукт – «Ежка», представляющий упрощенную версию «Яги», но функциональнее известного Trello. Продукт предназначен для управления проектами небольших команд или индивидуальный задач.

Платформа DevSecOps от VK

Другой продукт, предназначенный для разработки ПО и включенный в дорожную карту «Новое общесистемное ПО», это платформа DevSecOps от холдинга VK. Его развитием займется «дочка» холдинга – «ВК Цифровые технологии». Сумма планируемых инвестиций – 600 млн руб. То есть всего «Ростелеком» и VK потратят на свои платформы по разработки ПО и управления проектами 1,6 млрд руб.

Как говорится в описании продукта DevSecOps, для наиболее эффективной, быстрой и надежной разработки ПО и его вывода на рынок требуется тесной взаимодействие разных команд: не только программистов (Development) и системных администраторов (IT Operations), но также специалистов по информационной безопасности (ИБ), которые тестируют софт на наличие уязвимостей и других потенциальных угроз. Концепция, которая подразумевает сотрудничество этих подразделений и применение agile-подходов (таких, как технология непрерывной интеграции, доставки и развертывания коды CI/CD – автоматизированные практики, которые позволяются разработчикам чаще и надежнее развертывать изменения ПО), получила название DevOps.

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«Сегодня под этим терминалом могут понимать и методологию, и культуру, и инструментальное обеспечение гибкой разработки, - сказано в дорожной карте. - DevSecOps – следующий этап развития DevOps, который меняет традиционное представление о роли подразделение о роли подразделения ИБ в обеспечении качества и надежности кода. Если раньше, к примеру, специалист ИБ подключался к тестированию ПО на безопасность только после завершения основных этапов разработки, перед выпуском релиза, то сейчас его присутствие необходимо на всех этапах».

Мнения экспертов

Как отмечает Василий Гурьев, директор по продукту «Инферит Итмен» группы компаний «Софтлайн», после ухода из России западных вендоров для отечественных ИТ-компаний открылось окно возможностей по созданию продуктов и решений для широкого рынка. Многие ускоренно создают облачные, облегченные, версии своих внутренних или корпоративных проектов.

В «Софтлайне» фиксируют два основных вектора: одна часть разработчиков продолжает использовать импортное ПО, так как они уже привыкли к работе с ним, но в тоже время, идет процесс тестирования новых продуктов. Второе направление выражено в том, что компании параллельно заменяют импортные продукты на свободное программное обеспечение (СПО) и ждут выхода подходящих инструментов от российских производителей. Наиболее актуальны сейчас системы контроля версионности и автоматизации сборки.

Задачи цифровой трансформации и импортозамещения существенно изменили требования к программным продуктам, добавляет управляющий директор «Диасофт» Александр Глазков. «Речь не только о функциональных требованиях: необходимы иные архитектурные подходы и технологии, организация эффективного производства, использование импортонезависимого стека и обеспечение информационной безопасности, - говорит Глазков. - Наибольший опыт в этом приобрели крупные игроки финансовой сферы и вендоры: разработкой платформ, позволяющих соответствовать этим требованиям, они занялись еще 5-7 лет назад».

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«Иностранные платформы не могли полностью закрыть все задачи производства программных продуктов под новые требования, поэтому вендоры и организации финансового сектора, занимавшиеся собственной разработкой, еще до ухода западных игроков были вынуждены вкладываться в создание платформ для решения этих задач, - полагает Глазков. «В каких-то областях они опирались на западные технологии и СПО, но их в любом случае не хватало для реализации всех текущих потребностей».

Директор по продуктам компании «Гарда Технологии» Павел Кузнецов напоминает, что коммерческими продуктами, такими как линейка Atlassian, исторически пользуется большое количество разработчиков по всей стране, и ими задана определённая планка удобства встраивания сред в конвейер CI/CD (непрерывной интеграции и разработки).

«Если отечественным производителям ПО удастся реализовать платформы, способные конкурировать по этим критериям со всем привычным, такой переход будет достаточно плавным и органичным, - говорит Кузнецов. - Он также повысит уровень независимости отечественных производителей ПО от зарубежных решений. В целом ситуация не выглядит критичной, в том числе и потому, что отдельные разработчики для выстраивания производственного конвейера используют решения с открытым исходным кодом с собственными доработками».