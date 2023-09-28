«СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam

Российская ИТ-компания «СКБ Контур» начала пилотный проект по тестированию EvaProject и EvaWiki, которые полностью замещают ушедшие с рынка Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В связи с уходом австралийской компании Atlassian российскому разработчику «СКБ Контур» потребовалось найти отечественное решение для замены зарубежного ПО. Новый продукт должен подойти для автоматизации основных бизнес-процессов по разработке и иметь схожий функционал с ранее используемым решением. Для этого был запущен пилотный проект по тестированию EvaProject — системы управления предприятием, разработанной на грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

В «СКБ Контур» EvaProject позволит заменить австралийскую Jira. Но также в пилоте запланировано тестирование EvaWiki (как аналог Confluence), который входит в экосистему EvaTeam. Вместе они дают возможность пользоваться тем же функционалом, который был в зарубежных решениях. Но теперь без риска быть отключенными.

Российское решение по ряду параметров даже превосходит его зарубежный аналог. Это и более широкий функционал, работающий из «коробки», и поддержка большего списка операционных систем: Astra Linux, РОСА «Кобальт», «Ред ОС», «Альт СП».

Денис Кучаев, управляющий директор EvaTeam: «Привлекая грантовые средства к разработке нашего продукта, мы заранее ориентировались на поддержку отечественных операционных систем и в целом работу на российском рынке. В итоге, в ходе импортозамещения, это сыграло нам на руку».

В ходе пилотного проекта получится определить соответствие российского решения требованиям заказчика. А затем уже можно перейти к полноценной интеграции продукта во всех подразделениях компании.

Артем Прескарьян, технический директор «СКБ Контур»: «Так как наша компания специализируется на разработке программного обеспечения для бизнеса, у нас есть значительные требования к внедряемым продуктам. В данный момент EvaProject и вся экосистема EvaTeam является интересным решением, которое мы рассматриваем в качестве альтернативы зарубежному ПО».

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«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г, — 26,4 млрд руб.

EvaTeam разрабатывает комплексные решения с полным циклом сопровождения и технической поддержкой, которые помогают бизнесу в различных секторах экономики. C 2000 г. коллектив компании разрабатывает программное обеспечение для высоконагруженных систем и систем c повышенными требованиями к надежности и отказоустойчивости. К текущему моменту разработками пользуются более 2500 компаний по России и странам СНГ.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.