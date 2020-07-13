ПО «Контура» и «Энстрима» прошло проверку на совместимость

Программные продукты «Контура» и «Энстрима» прошли проверку на совместимость.

Проверка показала, что продукты полностью совместимы: веб-сервисы Контур.Диадок и «Контур.Экстерн» могут работать на платформе x86_64 в операционной системе «Лотос» (редакция для серверов и рабочих станций).

У пользователей операционной системы «Лотос» появилась возможность сдавать электронную отчетность в контролирующие органы через «Контур.Экстерн» и организовать электронный документооборот с помощью «Контур.Диадока».

«Тренд импортозамещения ПО продолжает развиваться, и для нас очень важно расширять число российских операционных систем, которые поддерживают наши сервисы. Совместимость продуктов Контура с «Лотосом» существенно упростит работу пользователей на компьютерах с этой операционной системой», – сказал Артем Прескарьян, технический директор «Контура», руководитель «Контур.Экстерна» и направления «Сервисы для предприятий».

«Мы рады сотрудничеству с Контуром, подтверждение совместимости с Экстерном и Диадоком ещё раз доказывает, что разработчики прикладных сервисов и программного обеспечения все чаще задумываются об адаптации своих программных решений к отечественным платформам. Этот тренд способен повысить эффективность применения как для конечных пользователей, так и для отрасли в целом», – отметил Алексей Куренев, директор компании «Энстрим».