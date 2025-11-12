«СКБ Контур» расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate

«СКБ Контур», российский разработчик ПО для бизнеса, расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate. Новая инсталляция оборудования завершена в ЦОД MOS3 (Северный кампус). Об этом CNews сообщили представители IXcellerate.

Компании сотрудничают с 2018 г. В рамках первого соглашения заказчик арендовал в дата-центре MOS1 стойки стандартной мощности. Договор 2025 г. закрепляет размещение высокопроизводительных систем в новом ЦОД MOS3 с нагрузкой 10 кВт и выше.

Необходимость в масштабировании ресурсов возникла у «СКБ Контур» в связи с расширением портфеля решений, увеличением клиентской базы и использованием ИИ для оптимизации бизнес-процессов и разработки новых сервисов, в том числе платформы для коммуникаций «Контур.Толк», предиктивных моделей для отдела продаж, контроля качества техподдержки и т. д.

Для размещения серверной и телекоммуникационной инфраструктуры «СКБ Контур» выбирает площадки высокого уровня надежности, резервирования и отказоустойчивости (Tier III), которые могут гарантировать доступность сервисов для клиентов по всей стране. Бизнес компании крайне чувствителен к задержкам, поэтому все инфраструктурные мощности должны функционировать 24х7х365, включая пиковые периоды, когда нагрузка на сервера резко возрастает (например, периоды сдачи налоговой отчетности).

Не менее значимыми критериями для выбора ЦОД-партнера являются сетевая связность и широкий выбор телекоммуникационных операторов, транспортная доступность для оперативного реагирования и выезда сотрудников техподдержки «СКБ Контур» (дата-центр должен располагаться в Москве), а также возможности для расширения инсталляции в долгосрочной перспективе. Компания динамично растет и планирует увеличивать объем разработок на основе ИИ, что потребует новых мощностей и площади для размещения оборудования.

За годы сотрудничества заказчик высоко оценил технологичность и клиентоориентированность IXcellerate, уровень коммуникаций и удобство сервисов, особенно личного кабинета, где можно управлять стойко-местами, делать заказы и отслеживать фактическое энергопотребление.

Артем Прескарьян, технический директор «СКБ Контур»: «Для нас хороший ЦОД – это не только бесперебойность и безупречная репутация, это партнер, который заботится о наших клиентах так же, как и мы, и всегда готов развиваться вместе с нами. Доверяя IXcellerate свою инфраструктуру, мы уверены, что сможем поддерживать запланированную скорость разработки и запуска новых продуктов. Это комфортное и проверенное временем сотрудничество».

Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate: «Для развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта нужны не только данные, но и вычислительные мощности. Обеспечить их безотказную работу может только передовой дата-центр. Мы строим свои объекты с учетом требований высокой надежности и энергоэффективности и адаптируем инфраструктуру для поддержки современных ИТ-проектов. Наша задача – всегда быть готовыми поддержать рост наших клиентов и их цифровое развитие в долгосрочной перспективе».