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Mymeet.ai: российские ВКС-платформы могут заменить Zoom и Google Meet

На фоне обсуждений о возможных ограничениях доступа к зарубежным видеоконференц-сервисам, таким как Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, в Mymeet.ai отмечают, что российские ВКС-платформы уже сегодня способны обеспечить устойчивую и комфортную альтернативу для пользователей. Пока речь идет лишь о возможном сценарии, но даже в случае его реализации у российских пользователей уже есть работающие решения, которые широко применяются в ежедневной практике. Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

По оценке Mymeet.ai, сегодня 30–40% онлайн-звонков в России уже совершается с использованием отечественных ВКС-платформ. Их доля продолжает расти, и все чаще выбор пользователей обусловлен не внешними обстоятельствами, а удобством, устойчивостью и интеграцией с повседневной рабочей практикой. Среди популярных платформ — «Яндекс Телемост», SaluteJazz, TrueConf и др.

Российские ВКС-сервисы адаптированы под нужды местных компаний, глубоко интегрированы в отечественную ИТ-инфраструктуру и лучше работают с российскими ИИ-ассистентами благодаря полной локализации и учету языковых, правовых и технологических особенностей.

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«Многие отечественные платформы успешно интегрированы российскими CRM-системами, таск-трекерами и ИИ-ассистентами, которые формируют саммари, заполняют календарь — все это делает взаимодействие внутри команд более эффективным», — сказал Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.

В Mymeet.ai подчеркивают: вопрос возможных ограничений иностранных платформ находится в плоскости политико-экономической повестки. В то время как с технологической точки зрения рынок уже обладает всем необходимым для устойчивой и независимой работы.

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