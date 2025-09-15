Российский литограф будет стоить на 60% дешевле иностранных. Продажи стартуют через три года

По данным разработчика российского литографа, отечественная установка будет на 60% дешевле иностранных аналогов. Поставки начнутся в 2028 г. Участники рынка считают, что оборудование станет достойной заменой ушедшим игрокам. Однако могут быть трудности с поставками запчастей и материалов.

Стоимость литографа в России

Как выяснил CNews, российская литографическая установка, разработанная Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ), будет продаваться дешевле зарубежных аналогов на 40-60%. Ее цена составит $6 млн, а скорость обработки пластин до — от 100 до 140 в час (в зависимости от сложности топологии). Об этом рассказал ведущий разработчик литографического оборудования ЗНТЦ Виктор Абросимов на предконференции форума «Микроэлектроника».

Например, такая же установка нидерландской ASML, которая занимает 45% рынка, стоит $15 млн. И обрабатывает 180 пластин в час. Оборудование Nikon (25% рынка) стоит $12 млн и способно обрабатывать 150 пластин в час.

Оборудование компании Canon, у которой 20% рынка, стоит $10 млн. И обрабатывает 140 пластин в час. Такая же установка от SMEE обойдется в $8 млн и способна обработать 120 пластин в час.

«Российская разработка может успешно конкурировать с западными аналогиями, в том числе за счет снижения цены», — рассказал CNews представитель ЗНТЦ.

Asml Российская литографическая установка будет дешевле иностранных

По его словам, завершение работ по разработке планируется в 2026 г. А поставки начнутся с 2028 г. До 2030 г. планируется поставка нескольких установок микроэлектронным производствам. .

При этом разработку литографа с разрешением 350 нм ЗНТЦ завершил в конце 2024 г.



Характеристика установки

Установка литографии ЗНТЦ будет работать в диапазоне 130 нм с пластинами 150 и 200 мм и длинной волны 248 нм. Поддерживает подложки Si,SOI, SiN/SiO2. ЗНТЦ планирует к 2027 г. перейти на технологию 90 нм, а к 2030 г. — освоить 65 нм.

Установка оптимизирована для фотонных интегральных схем. По словам Абросимова, использовать такую установку для этих целей экономически эффективно, т.к. набор масок для 130 нм стоит $750 тыс. А цена для 90нм составляет $1 млн. Для активных устройств экономия составит около $3-5 млн на проект.

Также фотонные лазеры на 130 нм показывают выход годных 75-85%, что выше, чем для 65-90 нм (60-70%). Это связано с большей толерантностью к дефектам и вариациям процесса. Также были перечислены такие преимущества как термическая совместимость, точность выравнивания и контроль критических размеров.

К 2034 г. рынок фотонных интегральных схем в России составил $4,9 млрд. Из него $2,9 млрд займет рынок, который закроет процесс на 130 нм и более.

Потребность рынка

«Потребность в установках для нашего рынка составит около 15-25 единиц», отметили в ЗНТЦ.

«Установка такого типа сегодня наиболее критична для технологического процесса, — отметил представитель группы компаний «Элемент». — Параметры литографа соответствуют тем, которые востребованы в для производства микроэлектроники. Если тестирование пройдет успешно, то эта установка сможет безболезненно заменить западные аналоги, в том числе на случай выхода из строя действующего оборудования. С учетом планов по развитию отрасли в России, эти литографы будут пользоваться высоким спросом».

На рынке есть широкий разброс цен, говорит Ольга Квашенкина, гендиректор холдинга SNDGLOBAL. По ее словам, самые передовые сканеры (ASML High-NA / EUV и даже старые иммерсионные платформы) стоят сотни миллионов долларов. Массовые DUV/stepper-решения у Nikon/Canon для 200-мм/300-мм линий дают производительность в сотни пластин в час и позиционируются как «high-throughput», при этом производитель обычно не публикует розничную цену в открытом виде.

Для зрелых техпроцессов (более 130 нм) поставляемые ранее отечественные и восстановленные зарубежные установки ценятся в пределах от нескольких миллионов до десятков миллионов долларов в зависимости от состояния и комплектации.

«$6 млн выглядит конкурентным по сравнению с новой импортной техникой высокого уровня и может быть выгоднее новых сканеров, но не обязательно выгоднее хороших восстановленных шаговых систем», — говорит Квашенкина.

Но могут быть и минусы, предупреждает эксперт. Цены шаблонов и цена создания масочной фабрики остаются существенным фактором. «Если у заказчика нет надежного канала на маски и резисты, выигрыш по цене оборудования быстро съедается логистикой и временем вывода продукта на нормальную доходность», — отмечает Квашенкина.

«Дешевая покупка без гарантированного сервисного сопровождения и склада критичных запасных частей путь к длительным простоям. Российский бюджет на создание средств наладки и калибровки уже выделялся, но этого недостаточно без зрелой сервисной сети», предупреждает она.

Также трудности могут быть с поставками критичных материалов и компонентов (высокопроизводительных эксимерных лазеров, точной оптики, систем метрологии) под санкциями усложнены, это влияет на возможность серийного производства и поддержки.