Talantix добавил интеграцию с видеосервисами Google Meet, Zoom и «Яндекс Телемост»

Talantix, облачная CRM-система для рекрутинга от hh.ru, сделала проведение онлайн-собеседований еще проще. Теперь рекрутеры могут создавать видеовстречи в Google Meet, Zoom и «Яндекс Телемосте» прямо из Talantix, без необходимости копировать ссылки, переключаться между сервисами или вручную добавлять встречи в календарь. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Онлайн-интервью давно стало стандартным форматом для подбора персонала – оно экономит время и позволяет быстрее согласовывать встречи с кандидатами. Но до сих пор подготовка к таким собеседованиям отнимала рабочее время нужно было создать ссылку, разослать приглашения, внести встречу в календарь и зафиксировать информацию в CRM. Когда в день необходимо запланировать несколько таких встреч, перечисленные формальности легко могут отнять больше часа. Новая интеграция Talantix убирает эти шаги.

Что изменилось для рекрутера: создание видеовстречи в один клик – при назначении собеседования в Talantix можно сразу выбрать нужный сервис, а ссылка автоматически попадет в приглашение кандидату; полная синхронизация с календарем – встреча сразу отразится в Google Calendar, Яндекс Календаре, Битрикс24 или Outlook; вся история под рукой – информация о прошедших и запланированных встречах сохраняется в карточке кандидата, вместе со ссылками на запись (если она велась); готовая аналитика – данные о видеовстречах попадают в отчёт «Загрузка рекрутеров», что позволяет оценивать эффективность работы и равномерно распределять нагрузку в команде.

Какие сервисы доступны: Google Meet – интеграция с экосистемой Google, до 100 участников в бесплатной версии, ИИ-функции и запись встреч в платных тарифах; Zoom – привычный интерфейс, стабильная связь, до 100 участников бесплатно и до 1000 – на расширенных тарифах; «Яндекс Телемост» – безлимит по времени в бесплатной версии, до тысячи участников в бизнес-тарифах, глубокая интеграция с «Яндекс 360».

«Мы стремимся к тому, чтобы рекрутеры тратили минимум времени на организацию и максимум – на оценку и общение с кандидатами. Интеграция с ведущими видеосервисами убирает рутину и позволяет рекрутеру более эффективно использовать свои ресурсы, в итоге закрывая вакансии быстрее», – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Интеграция с Google Meet, Zoom и «Яндекс Телемостом» доступна пользователям Talantix на тарифе «Оптимальный».