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Сервис видеоконференций Google Meet появится в мобильном приложении Gmail

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В мае 2020 г. Google сделал сервис безопасных видеоконференций Meet бесплатным для всех пользователей, а также добавил его в веб-версию почтового сервиса Gmail.

Теперь эта функция появится в Gmail и на мобильных устройствах Android и iOS. В ближайшие недели у каждого пользователя появится быстрый доступ к видеоконференциям на смартфоне. В «Google Календаре» отобразятся запланированные встречи, к которым пользователи смогут присоединиться в один клик.

Достаточно нажать кнопку «Начать встречу» во вкладке Meet, чтобы начать видеоконференцию, получить ссылку на встречу или добавить предстоящий звонок в «Календарь». Выбрав опцию «Присоединиться к встрече с паролем», пользователи смогут войти в конференцию по приглашению, используя специально сгенерированный код.

Видеоконференции Google Meet и их записи на «Google Диске» защищены шифрованием. Кроме того, сервис не позволяет анонимным пользователям без учетной записи Google присоединяться к собраниям. Данные пользователей Google Meet не используются для рекламы и не передаются третьим сторонам, заверяют в Google.

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