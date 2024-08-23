«СберМобайл» расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» расширил зону охвата сети на Северном Кавказе. Теперь жители Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии могут выбрать выгодные тарифы и воспользоваться преимуществами экосистемы Сбербанка. Ранее компания уже начала предоставлять свои услуги в Ставропольском крае, Северной Осетии и Дагестане. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В семи регионах Северо-Кавказского федерального округа «СберМобайл» работает на сетях «МегаФона» по схеме MVNO (mobile virtual network operator), когда компания оказывает услуги связи под своим брендом, но арендует инфраструктуру другого оператора. В других субъектах страны оператор представлен на сетях Tele2.

Новые клиенты «СберМобайла» при подключении могут получить до 3 тыс. бонусов Спасибо, которыми в дальнейшем можно оплачивать услуги связи. При переходе в «СберМобайл» с номером другого оператора абоненты будут получать дополнительный пакет интернет-трафика в размере 30 ГБ каждый месяц. Все тарифы также включают безлимитный трафик на сервисы Сбербанка и его партнеров. Кроме того, «СберМобайл» страхует счета клиентов, пользующихся банковскими картами материнской компании: компенсирует жертвам обмана похищенные средства.

Подключиться к оператору можно в отделениях Сбербанка или онлайн с помощью технологии eSIM. Заказ виртуальной карты доступен в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте «CберМобайла».

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайл»: «Мы рады, что на всей территории Северного Кавказа, где проживает более 10 миллионов человек, теперь работает «СберМобайл». Мы предлагаем широкий спектр цифровых сервисов, уникальные преимущества экосистемы «Сбера» и высокую степень защиты пользователей от мошенников. Мы уверены, что наше присутствие в южных регионах станет значимым шагом к улучшению качества жизни и созданию новых возможностей для местных жителей».

Александр Шинкарев, директор департамента по работе с операторами связи и роумингу «МегаФона»: «Мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных, что очень важно для «СберМобайла» и его абонентов. Кроме того, мы располагаем огромным опытом и экспертизой в области MVNO за счет развития на своей сети виртуального оператора Yota. Эти составляющие являются надежным фундаментом для успешной реализации совместного проекта со «СберМобайлом».