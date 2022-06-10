Минцифры: Власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на RISC-V

В ходе открытого интервью на отраслевой конференции «CNews Forum Кейсы 2022» глава Минцифры Максут Шадаев выразил уверенность в том, что государство в ближайшее время выделит серьезный бюджет на поддержку отечественных процессорных разработок на открытой архитектуре RISC-V. По словам министра, о совместимости с ними вскоре придется позаботиться разработчикам российского ПО.

RISC-V как приоритет

Российские власти окажут серьезную финансовую поддержку разработчикам процессоров на архитектуре RISC-V. Уверенность в этом выразил глава Минцифры Максут Шадаев, в ходе открытого интервью главному редактору CNews Александре Кирьяновой на состоявшейся 7 ноября 2022 г. отраслевой конференции «CNews Forum Кейсы».

«Я думаю, что сейчас основные усилия будут сосредоточены на том, что касается проектирования и разработки собственного процессора на основе открытой архитектуры, я думаю, что это будет приоритетом», — отметил он.

При этом министр добавил, что в ближайшей перспективе российские софтверные компании будут ориентированы властями на обеспечение совместимости их продуктов с перспективными процессорными разработками на RISC-V. «Безусловно, поэтапно; это процесс не одномоментный», — подчеркнул Шадаев.

Рассуждая на эту тему, министр отвечал на вопрос, можно ли ожидать законодательного послабления для сборщиков и разработчиков российского «железа» в части свободного применения ими зарубежных чипов. (С 2021 г. Минцифры занимается обеспечением и формированием спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения.)

Максут Шадаев дал интервью главному редактору CNews Александре Кирьяновой на «CNews Forum Кейсы 2022»

Напомним, на данный момент госорганы и отчасти компании с госучастием обязаны покупать только российское ИТ-оборудование. А чтобы считаться российским «железом», по действующим правилам на отечественных процессорах уже с 1 января 2021 г. должны строиться СХД. С 1 июля 2021 г. — ноутбуки, планшетные и карманные ПК (в том числе совмещающие функции мобильного телефона) и электронные записные книжки. С 1 января 2022 г. отечественные процессоры должны были появиться в серверах, настольных ПК и моноблоках, устройствах ввода или вывода, мониторах и проекторах, принтерах, сканерах и факсах, а также твердотельных накопителях и материнских платах.

Минпромторг во второй половине 2021 г. за счет введения так называемой балльной системы для оценки уровня «российскости» оборудования планировал эти сроки сдвинуть, но ни одна из редакций разработанных им законодательных поправок пока так и не была принята.

Максут Шадаев спрогнозировал серьезную господдержку российских процессорных проектов на RISC-V

После 24 февраля 2022 г. ситуация на рынке сложилась таким образом, что западные чипы (Intel, AMD и др.) в ближайшее время будут теоретически доступны по линии параллельного импорта (поставок в Россию без согласия правообладателей), в то время как с доступностью российских чипов полная неопределенность. Все наши процессорные разработки были ориентированы на непосредственное производство на тайваньской фабрике TSMC, которая в конце февраля 2022 г. в контексте западных санкций полностью прекратила производство и поставки своей продукции в нашу страну.

У России собственных производственных мощностей малого нанометража сейчас нет. Перенос производства наших чипов с TSMC в дружественные страны — процесс долгий, а для некоторых архитектур и весьма сомнительный. Многие отечественные разработки строятся на лицензируемой архитектуре ARM, а значит являются санкционно уязвимыми.

Особенности RISC-V

Архитектура набора команд RISC-V с открытым исходным кодом имеет в мире высокую привлекательность за счет отсутствия лицензионных платежей, традиционных при использовании большей части других процессорных архитектур, в том числе вышеупомянутой ARM.

Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. Например, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.

Кто в России занимается RISC-V

На данный момент определенные шаги в направлении разработок чипов на архитектуре RISC-V успели сделать как минимум две российские компании. Одна из них — «Байкал электроникс», разработчик линейки процессоров «Байкал». Ее материнская структура, группа «Вартон» в сентябре 2021 г. приобрела 34-процентную долю санкт-петербургского разработчика микропроцессорных ядер Cloudbear. Он считается одной из двух самых продвинутых в России компаний, занимающихся разработкой процессорных IP-блоков на базе системы команд RISC-V.

О своем интересе к RISC-V «Байкал электроникс» объявила в начале июля 2021 г., комментируя свою новую продуктовую стратегию, утвержденную советом директоров в июне 2021 г.

Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли в ходе интервью с главным редактором CNews Александрой Кирьяновой на сцене «CNews FORUM Кейсы 2022»

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Другая российская компания, осваивающая открытую архитектуру, — «КНС групп», которая входит в «ИКС холдинг» и выпускает вычислительную технику под собственным брендом Yadro. С конца октября 2019 г. «КНС групп» принадлежит 51% Syntacore — второго наиболее известного отечественного разработчика процессорных IP-блоков на базе системы команд RISC-V.

Syntacore, как и Cloudbear, базируется в Санкт-Петербурге и тоже является резидентом «Сколково» (через дочернюю структуру). Обе компании известны как в России, так и за рубежом.

Летом 2021 г. CNews стало известно, что «КНС групп» собирается выпустить линейку процессоров собственной архитектуры, в которую будет вложено около 6 млрд руб. средств компании. При разработке собственной процессорной архитектуры она собиралась использовать именно RISC-V.

Как прошел CNews FORUM кейсы 2022

Прошедший в Москве 7 июня 2022 г. «CNews FORUM кейсы» стал вторым форумом CNews с упором на непосредственные ИТ-внедрения и первым, проведенным после снятия карантинных ограничений в обычном режиме — «вживую», хотя и с трансляцией пленарной части в оналайне.

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Независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 650 участников, которые заслушали более 70 экспертных докладов. В фойе форума свои стенды развернули свыше 20 ИТ-компаний.

После проведения пленарной части мероприятия работа форума продолжилась в специализированных секциях: «ИТ в госсекторе», «Импортозамещение», «Цифровая трансформация», «ИТ в финсекторе» и «Большие данные и бизнес-аналитика».

Помимо Максута Шадаева на форуме выступили начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов, директор департамента ИТ «Уралхима» Валерий Фокин, старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев и многие другие.