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«Швабе» объявил о старте продаж новых фотообъективов

Техника

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» открыл продажи новых фотообъективов с высокой разрешающей способностью и уникальным боке. Новинки разработал производитель легендарных «Зенитов» – Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ).

На российский рынок выходят четыре модели объективов – «Зенитар 1,5/50», «Зенитар 2/35», «Зенитар 2,8/60 Макро» и «Селена 1,9/58» – все объединяет высокое качество исполнения и получаемого изображения.

«Всего в 2021 г. красногорский завод выпустит семь фотообъективов с разными байонетами, совместимыми с камерами Sony, Nikon, Canon и Leica. Четыре премьерные модели выходят на рынок уже в этом месяце, до конца года мы рассчитываем начать продажи остальных», – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

Объективы «Зенитар 1,5/50» и «Зенитар 2/35» с байонетным креплением Sony E-mount отличаются ретро-дизайном и высокой светосилой, что позволяет снимать в условиях низкой освещенности и получать кадры с мягким размытием заднего плана.

Художественный фотообъектив «Селена 1,9/58» отличается высокой светосилой и управляемым боке, что по достоинству оценят фотографы. А макрообъектив «Зенитар 2,8/60 Макро» оснащен электронно-управляемой диафрагмой и позволяет вести съемку мелких объектов в максимальном масштабе 1:1 – он подходит как для цифровых, так и для пленочных зеркальных фотоаппаратов.

Офлайн-продажи новых фотообъективов в России начнутся 22 апреля на выставке «Фотофорум 2021», а в интернет-магазине завода уже доступен предзаказ, онлайн-продажи откроются 25 апреля.

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