КРИТ и DIS Group объединяют усилия для продвижения российских решений в области управления данными

ИТ-компании КРИТ и DIS Group заключили соглашение о бизнес-партнерстве в целях совместного продвижения AIDP, российской платформы по управлению данными для государственных и частных организаций. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

В состав AIDP входят Селена, система хранения и обработки данных класса Data Lakehouse, решения по управлению данными Юниверс DG и мастер-данными Юниверс MDM, ETL-решение Плюс7 ФормИТ, а также ряд других программных продуктов.

Партнерство КРИТ и DIS Group нацелено на долгосрочное сотрудничество и укрепление позиций российских ИТ-решений на рынке. Оно будет сосредоточено на отечественных решениях, обеспечивающих полный цикл работы с данными — от извлечения и обработки до визуализации — для поддержки принятия управленческих решений.

«Для нашего продуктового портфеля мы подбираем продукты, которые помогают отечественным компаниям решать ключевые бизнес-задачи, такие как повышение эффективности управления данными, оптимизация процессов и ускорение принятия решений. Сотрудничество с компанией DIS Group откроет путь нашим партнерам и их заказчикам к мощному и надежному российскому ПО в области управления данными», — сказал Руслан Зарипов, коммерческий директор компании КРИТ.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

«Партнерство с КРИТ поможет DIS Group расширить географию охвата приоритетной сферы отраслевых ИТ-решений. А, значит, поможет нам стать еще эффективнее в передаче инновационной методологии и наработок по управлению данными крупным организациям и предприятиям», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках платформы AIDP, входят в реестр российского ПО как продукты российских разработчиков «Платформа данных Селена», «Дата Инновации», «Юниверс Дата» и «Датафлот».

