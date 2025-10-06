Разделы

Цифровизация
|

Компания «Платформа данных Селена» стала резидентом «Сколково»

ИТ-компания «Платформа данных Селена», разработчик одноименной платформы класса Data Lakehouse, получила статус резидента Инновационного центра «Сколково» и вошла в его кластер информационных технологий. Новый статус открывает доступ к мерам поддержки в целях развития высокотехнологичного решения компании. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Платформа «Селена» предназначена для высокоскоростной обработки и анализа больших объемов структурированных и неструктурированных данных. Благодаря использованию векторных вычислений и MPP-архитектуры, она обрабатывает запросы до 10 раз быстрее аналогов. Решение базируется на движке StarRocks и предназначено для задач, требующих работы с петабайтами информации: от аналитики в реальном времени до сложных ML-моделей.

«Для нас резидентство в «Сколково» — важный этап в развитии платформы, которая изначально создавалась как ответ на вызовы современного рынка больших данных. Статус резидента поможет нам открыть новые возможности для масштабирования платформы «Селена» на российском рынке и за его пределами», — сказал Дмитрий Замула, технический директор «Платформы данных Селена».

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

«Селена» является одним из ключевых компонентов платформы по управлению данными AIDP от компании DIS Group. Вместе с другими компонентами (решения «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Плюс7 ФормИТ», «Плюс7 Форсаж» и др.) она образует комплексный стек для управления данными в организациях и компаниях. «Селена» и все другие решения, входящие в состав AIDP, внесены в реестр Минцифры.

«Тренды развития сферы управления данными во многом определяются распространением ИИ-технологий, которые охватывают все больше бизнес-процессов внутри организации. Эти технологии также стимулируют развитие Lakehouse-платформ как стандарта будущего для аналитики, когда полноценно оперировать данными станет возможным на естественном языке. Потенциал «Селены» требует развития этого интеллектуального продукта в инновационной среде», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Начался суд над экс-главой поставщика электроники в НИИ Минобороны. Утверждают, что цены были завышены втрое

Исследование: как применяются в России low-code платформы

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще