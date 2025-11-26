Разделы

DIS Group расширит функциональность платформы по управлению данными благодаря цифровым сервисам «Сбера»

В результате технологического партнерства с Московским банком Сбербанка ИТ-компания DIS Group расширит функциональность и улучшит пользовательский опыт в платформе по управлению данными AIDP за счет интеграции с ИИ-сервисами «Сбера» SaluteSpeech и «ГигаЧат».

Клиенты DIS Group теперь смогут использовать инструмент анализа и генерации речи SaluteSpeech, а также нейросеть «ГигаЧат», тем самым повышая эффективность работы с решениями DIS Group, входящими в платформу управления данными AIDP.

Сценарии использования ИИ-сервисов «Сбера» включают в себя работу с Lakehouse-решением «Селена» на естественном языке, интеллектуальную обработку и обогащение мастер-данных в «Юниверс MDM», ИИ-ассистента для работы с функциональными требованиями и активами в «Юниверс Data Governance». Эти сценарии были разработаны с учетом пожеланий заказчиков и положительного опыта применения нейросети «ГигаЧат» в решении «Плюс7 МаяК» для задач управления корпоративными знаниями.

«Мы придерживаемся открытого подхода к расширению ИИ-функциональности платформы AIDP. Благодаря развитию отношений со «Сбером» мы даем нашим заказчикам – крупным компаниям и организациям – возможность пользоваться лучшими интеллектуальными инструментами для избавления от рутины и повышения эффективности в работе с данными», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

«Для нас важно, чтобы сервисы «Сбера» становились не просто технологическим прорывом, а реальным помощником для наших клиентов и партнеров — простым, понятным, удобным. Поэтому мы с готовностью делимся своими наработками с теми, кто создает цифровое будущее страны. Наше сотрудничество с DIS Group — это очередной шаг к тому, чтобы передовые цифровые инструменты стали доступны российским компаниям не когда-то в будущем, а здесь и сейчас, в их повседневной работе», — отметил Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка.

ИИ-сервисы «Сбера» интегрированы в платформу AIDP в виде отдельных агентов. Некоторые решения (например, «Плюс7 MDM ИИ» для атрибутирования и категоризации мастер-данных) можно использовать как самостоятельные сервисы.

