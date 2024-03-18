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Simetra и «Элина Компьютер» начали разработку решения для микромоделирования транспортных потоков

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования и компания «Элина Компьютер», более 20 лет развивающая имитационное моделирование в России, заключили партнерское соглашение. Подписание партнерства состоялось в Казани, на площадке Академии наук Татарстана. Участники договора вместе займутся разработкой отечественного решения для микромоделирования транспортных потоков, которое должно стать альтернативой продуктам западных вендоров – PTV Vissim и другим.

Совместное решение будет представлять собой модуль внутри платформы RITM³ от Simetra, которое подходит для задач анализа, планирования и управления транспортной системой, а также применяется для мониторинга, моделирования и менеджмента дорожного движения на уровне региона, города или промышленного объекта. Модуль для микромоделирования сможет создать цифровую копию транспортных объектов – от отдельных дорожных развязок до планирования транспортных потоков внутри жилого квартала. Модель будет учитывать реальную транспортную ситуацию на местности, включая движение пешеходов, автомобилей и работу светофоров.

«Мы создаем ИТ-продукт, который будет применяться в транспортных, а также гибридных проектах, связанных с планированием жилой застройки. Это будет полностью отечественное решение, работающее в клиент-серверной архитектуре на современных алгоритмах. Работа модуля для микромоделирования в единой платформе RITM³ упростит и ускорит создание конечной модели, при этом не допустит снижения качества», – сказал Андрей Прохоров, технический директор ГК Simetra.

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Первую версию модуля микромоделирования планируется представить летом 2024 г. Команда проекта будет развивать решение, поэтапно расширяя его возможности и добавляя новые функции. При этом главным отличием отечественного модуля для микромоделирования от западных аналогов станет его интеграция с платформой RITM³. Модуль будет работать в едином комплексе, что позволит делать бесшовный переход от микро- к макромодели.

«Суммируя наш опыт и разработки, а также экспертизу Simetra в вопросах моделирования, мы сможем представить рынку отечественное эффективное решение для микромоделирования транспортных потоков, а также расширить предложение на рынке российского отраслевого ПО», – сказал заместитель директора «Элина Компьютер» Тимур Девятков.

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