Simetra разработает цифровой двойник транспортной системы Ленинградской области

Группа компаний Simetra приступила к созданию цифрового двойника дорожно-транспортной инфраструктуры Ленинградской области. В рамках проекта Simetra также актуализирует транспортную макромодель региона, которая будет выполнена на базе платформы RITM³. Об этом CNews сообщили представители ГК Simetra.

Заказчиком проекта выступила АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее Дирекция). Разработка и внедрение цифрового двойника направлены на формирование единого контура управления дорожной инфраструктурой, а также повышение мобильности граждан.

Реализация проекта позволит улучшить ситуацию на дорогах, повысить качество управления на всех этапах – от содержания дорог, текущих и плановых ремонтов до прогнозирования реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Цифровой двойник обеспечит возможность интеграции с дорожными камерами и другой инфраструктурой, что позволит в реальном времени оценивать ситуацию на дорогах, а также эффективнее подходить к регулированию транспортных потоков с учетом ремонтных работ, ДТП и прочего.

В рамках первого этапа Simetra проанализирует действующие информационные системы региона, затрагивающие управление дорожно-транспортной инфраструктурой Ленинградской области, а также поставит заказчику цифровую платформу RITM³. Решение предназначено для анализа, планирования и управления транспортными системами на уровне региона, и будет состоять из функциональных модулей.

Всего в рамках разработки цифрового двойника Ленинградской области будут поставлены шесть модулей, в том числе модуль геоинформационной системы (ГИС), модуль мероприятий по транспортному планированию, модуль транспортного моделирования и прогнозирования, модуль дорожных работ, а также модуль управления движением общественным транспортом.

Одновременно с этим эксперты актуализируют транспортную макромодель Ленинградской области с учетом планов ее развития в будущем. Для этого Simetra проведет полевые обследования транспортных и пассажирских потоков, а также проанализирует маршруты общественного транспорта и пассажирской инфраструктуры. Специалисты также обновят данные о социально-экономических параметрах муниципальных районов Ленинградской области.

Завершение проектных работ запланировано в августе 2026 г.

По мнению Дирекции, это серьезная инвестиция в будущее Ленинградской области. Проект знаменует переход от реактивного способа управления транспортной ситуацией к проактивному. С его реализацией станет возможным не просто фиксировать пробки и ДТП, а предупреждать их возникновение. Для жителей области это в конечном счете означает экономию времени, более комфортные и предсказуемые поездки на общественном транспорте и повышенную безопасность на дорогах.

«Наша главная задача на первом этапе – провести глубокую диагностику всех существующих информационных систем и масштабные полевые работы для понимания текущей ситуации. Это позволит заложить технологический фундамент, благодаря которому наша платформа RITM³ станет “цифровым сердцем” будущей транспортной системы Ленинградской области. Модули обеспечат полный цикл управления: от глубокого анализа до точного прогнозирования и оперативного вмешательства», — сказал Сергей Блакитный, директор по региональному консалтингу ГК Simetra.