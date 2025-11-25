Разделы

Начвин Илья


СОБЫТИЯ


25.11.2025 Для 15 тыс. сельчан Татарстана расширили покрытие LTE по федеральной программе 1
29.03.2024 Минцифры сообщает о новых возможностях использования «Госключа», которые станут доступны татарстанцам в апреле и мае 1
27.11.2023 В ИТ-парке открылась Hardware-лаборатория бизнес-инкубатора 1
01.06.2023 На республиканском портале госуслуг доступен новый раздел «Меры поддержки семьям с детьми» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Начвин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Флуктио 1 1
КлаудД 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12786 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 167 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72731 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56960 3
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 74 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4144 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8667 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 354 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 78 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12213 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 694 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4050 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2044 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3107 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3319 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6840 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5799 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1519 2
Минцифры РФ - Госключ 184 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 116 1
Власов Руслан 10 1
Минниханов Рифкат 12 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3180 3
Россия - РФ - Российская федерация 156163 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1447 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18494 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45571 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54822 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5270 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1190 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 806 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 397 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 428 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31718 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 665 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5496 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9623 1
Минздрав РФ - ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера ФГБОУ ВО - Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 8 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 17 1
