Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минцифры сообщает о новых возможностях использования «Госключа», которые станут доступны татарстанцам в апреле и мае

«Госключ» - это приложение Минцифры России для подписания юридически значимых документов в электронном виде. Оно позволяет бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную подпись (УКЭП или УНЭП). В приложении можно подписывать документы, совершать сделки и другие юридически значимые действия на портале «Госуслуг» и коммерческих площадках, интегрированных с «Госключом».

До конца весны 2024 г. планируется реализация в ИС «Электронный детский сад» возможность подписания родителем с помощью «Госключа» согласия на обработку персональных данных и заключение договора с детским садом. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Функционал усиленной квалифицированной электронной подписи более обширен, ее использование регулируется Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и не требует дополнительных соглашений.

С ее помощью можно: осуществлять кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость; ставить запрет на действия с недвижимостью без личного участия; распределять пенсионные накопления; регистрировать расторжение брака при совместной подаче заявления; регистрировать ИП.

Выпуск такой подписи в приложении требует идентификации пользователя. Пройти процедуру идентификации очно можно во всех офисах «Мои документы» в Республике Татарстан.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024
ритейл

«Приложение набирает все большую популярность среди татарстанцев. За последние несколько месяцев в МФЦ Татарстана за услугой обратились более 1000 человек», - отметил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Услуга предоставляется только для физических лиц, являющихся гражданами России.

Для очной идентификации в МФЦ необходимы: паспорт гражданина России; установленное мобильное приложение «Госключ» на мобильном устройстве; доступ к номеру мобильного телефона, указанному в учетной записи на портале «Госуслуг»; подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг» (можно оформить в МФЦ).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Что можно доверить ИИ в здравоохранении

Марина Яловега, «Группа Астра»: Соискателям интересны амбициозные ИТ-проекты, значимые для страны

В России с нуля строится система контроля окружающей среды. Подрядчикам предлагают использовать Python и PostgreSQL

Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД

Бюджет на покупку российских планшетов для госчиновников сократили на 17 миллиардов

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще