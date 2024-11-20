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ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (ВОСА).

В ходе ВОСА акционеры компании, в частности, приняли решение утвердить Владимира Лаврова генеральным директором ПАО «Софтлайн» с целью повышения качества корпоративного управления ПАО «Софтлайн». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Кроме того, в ходе ВОСА акционеры также приняли решение о замене одного из членов Совета директоров группы — решение связано со сложением полномочий одного из членов Совета директоров.

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Безопасность

Обновленный состав Совета директоров ПАО «Софтлайн»: Алексей Ананьин, Сергей Боровиков, Елена Волотовская, Андрей Грунин, Светлана Ильичева, Рашид Исмаилов, Владимир Лавров, Артем Тараканов, Алексей Тарасов.

Владимир Лавров, генеральный директор ПАО «Софтлайн»: «Я уверен, что объявленные сегодня решения, принятые акционерами Группы, пойдут на пользу качеству корпоративного управления ПАО «Софтлайн». Обновленный состав Совета директоров компании, в котором три директора являются независимыми, продолжит определять стратегию развития компании, направленную на повышение ее рыночной капитализации. Как генеральный директор компании, я также хочу еще раз подтвердить, что мы продолжаем идти к нашим основным целям, заложенным в уже показавшей свою эффективность стратегии — укрепление лидерских позиций группы и создание стоимости для акционеров».

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