Orange и Nokia объявили о первом успешном испытании оптической технологии пятого поколения на работающей общеевропейской сети

В июне 2020 г. сетевой оператор Orange и компания Nokia успешно завершили важные испытания чипсетов (СБИС) цифровых сигнальных процессоров (DSP/ЦСП) пятого поколения Nokia Photonic Service Engine (NOKIS PSE-V) в ходе передачи трафика по действующей сети оператора Orange. Среди преимуществ новой технологии и возможных приложений необходимо отметить возможность предоставления сетевых услуг (соединений) с большой пропускной способностью поверх магистральных оптических транспортных сетей большой протяженности и обеспечения широковещательной трансляции спортивных соревнований в реальном времени.

Испытания проводились в течение трех недель на общеевропейской протяженной магистральной оптической транспортной инфраструктуре Orange International Networks Infrastructures and Services (OINIS) без перерыва в предоставлении услуг и передаче обычного коммерческого трафика. Испытательный трафик передавался из парижского сетевого узла на 15 точек присутствия (PoP) со скоростью 400 Гбит/с на расстояние до 3,4 тыс. км. Таким образом, данное решение позволяет обеспечить передачу высокоскоростного трафика без промежуточной OEO (Optical – Electrical – Optical) регенерации из Парижа в любую точку на территории Европы и даже за ее пределами. Кроме того, в результате испытаний подтверждена возможность организации оптических каналов (длин волн) с пропускной способностью до 600 Гбит/с со спектральной эффективностью более 6 Гбит/сек/Гц на расстояние более 1 тыс. км. Это достижение открывает новые возможности для взаимного подключения европейских центров обработки данных (ЦОДов) и их интеграции с новыми глобальными подводные волоконно-оптическими кабельными системами. По одной оптоволоконной паре, например, на участке между Парижем и Леоном, может быть достигнута общая пропускная способность системы передачи до 27 Тбит/с.

Новая технология дает возможность утроить емкость каналов дальней связи и на 50% сократить энергопотребление благодаря внедрению высокой символьной скорости и эффективной инновационной вероятностной обработки PCS (Probabilistic Constellation Shaping) точек звездной диаграммы линейного сигнала с QAM форматом модуляции при сохранении существующей, обладающей высокой гибкостью и нацеленностью на перспективные решения, сетевой инфраструктуры.

Жан-Люк Вюйемин (Jean-Luc Vuillemin), исполнительный вице-президент Orange International Networks Infrastructures and Services (OINIS), сказал: «Мы непрерывно оцениваем технологические достижения наших поставщиков оборудования и решений (вендоров) в реальных жизненных сценариях, чтобы каждое новое технологическое достижение давало нашим заказчикам реальные преимущества. Чипсеты пятого поколения кажутся нам весьма привлекательными. Они позволяют сделать шаг к созданию более эффективной, экономичной и экологичной сети. Более того, интеграция этой сети с подводными кабельными системами позволит охватить весь мир».

Сэм Буччи (Sam Bucci), старший вице-президент и генеральный менеджер отдела оптических сетей Nokia, сказал: «Мы с удовольствием продемонстрировали и проверили на практике инновационные чипсеты пятого поколения и усовершенствованные вероятностные алгоритмы PCS 2.0 в сети OINIS. Эти испытания доказали реалистичность нашей стратегии, которая направлена на оптимизацию и гармонизацию таких параметров, как спектральная эффективность, дальность связи, энергопотребление и совокупная стоимость владения. В результате мы можем утверждать, что такие скорости передачи как 400 Гбит/с на больших расстояниях и 600 Гбит/с на региональном уровне вполне достижимы».

Чипсеты нового поколения Nokia PSE-V снижают потребность в установке активного сетевого оборудования по маршруту протяженного высокоскоростного соединения (оптического канала) на магистральной и региональных сетях. Они увеличивают общую надежность каналов дальней связи и повышают качество услуг благодаря более совершенным алгоритмам, а также использованию телеметрии и искусственного интеллекта.