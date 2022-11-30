Операторы мечтают о тотальном импортозамещении роутеров, точек Wi-Fi, коммутаторов. Минфин резко против

Российские операторы связи подготовили проекты по импортозамещению роутеров, коммутаторов, точек Wi-Fi и других устройств фиксированной связи. Они хотят наладить выпуск российской техники и просят у государства гранты на 11 млрд руб. Минфин выступило против, и теперь Минцифры и Минпромторг ищут альтернативные пути выделения денег под эти проекты.

Миллиарды на независимость от других стран

Российские операторы связи хотят реализовать в стране масштабный проект по импортозамещению оборудования и ПО для фиксированной связи. Как пишет «Коммерсант», их целью является разработка софта и «железа» для полного отказа от продукции иностранных компаний, среди которых Cisco, Huawei, Juniper, Mikrotik, Tenda и TP-Link, а также ряд других.

Некоторые из производителей оборудования для фиксированной связи уже покинули Россию. Так поступила, например, американская Cisco. Другие, например, китайская Huawei, поддерживают санкции негласно путем необъявленного прекращения поставок.

По информации издания, операторы связи подготовили 30 паспортных проектов импортозамещения, которые в настоящее время уже направлены на рассмотрение в индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Фиксированная связь», подконтрольный Минцифры России.

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Суммарная стоимость всех проектов находится на уровне 31,5 млрд руб.. Треть этой суммы, 11 млрд руб., операторы хотят получить от властей в качестве грантов.

Роутеры made in Russia

В графе «заказчик» в 26 проектах из 30 указан «ЭР-телеком холдинг», известный россиянам в первую очередь как провайдер проводного интернета «Дом.ру». В пяти этих проектах есть созаказчик в лице «Ростелекома». По оценке «ЭР-телекома», его 26 проектов тянут на 27,5 млрд. Холдинг рассчитывает получить гранты в размере 4 млрд руб.

В оставшихся четырех проектах из 30 заказчиками выступают АО «Связьтранснефть», ТВЭЛ и «Миранда-медиа».

Операторы намерены импортозаместить если не все, то почти все устройства, использующиеся в фиксированной связи, включая пользовательские решения. Как пишет «Коммерсант», обширный список включает точки доступа Wi-Fi, роутеры, коммутаторы и ТВ-приставки. К непользовательской продукции иностранных брендов, которую тоже следует заменить на российские аналоги, операторы отнесли, в числе прочего, системы глубокого анализа пакетов трафика (DPI), абонентские терминалы широкополосной связи по технологии GPON ONT, а также различные радиорелейные системы и программно-аппаратные комплексы (ПАК) для подводных линий связи.

По информации издания, уже есть предварительный список компаний, которые могли бы разработать все необходимое оборудование и программное обеспечение. В их числе – ООО «Электра» (связана с «Ростелекомом»), «Марион» (связана с «ЭР-телекомом»), а также «НАПА лабс», «Бюро информационных технологий» и др.

На момент публикации материала большая часть проектов (около 20) уже получили одобрение ИЦК «Фиксированная связь».

Сохранить россиянам связь

Авторы проектов настаивают, что возникшие после 24 февраля 2022 г. многочисленные трудности в закупках иностранного оборудования угрожают стабильности и качеству связи. Они отдельно сделали акцент на то, что все это может в итоге усложнить россиянам доступ к госуслугам.

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По оценке авторов проекта, отечественное «железо», а также софт для фиксированной связи нужны в первую очередь крупным операторам связи. Они упомянули МТС, «Мегафон» и «Билайн».

К слову, отсутствие российского «железа» угрожает стабильности еще мобильной связи в России. Cети российских операторов базируются, по большей части, на оборудовании Nokia, Ericsson и Huawei.

Все три компании прекратили поставки своих базовых станций в Россию. Как сообщал CNews, в России прорабатывается план постройки отечественных базовых станций на основе открытых технологий, но этот процесс займет некоторое время.

Денег нет, но вы держитесь

Как пишет издание со ссылкой на неназванный источник, в российском Правительстве в импортозамещении техники и ПО и фиксированной связи заинтересованы не все. В частности, Министерство финансов отнюдь не поддерживает выделение средств на это мероприятие. Причины не раскрываются.

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Найти выход из ситуации, который позволит обойтись без разрешения Минфина, пытаются другие министерства. В частности, Минцифры уже занято проработкой дополнительных механизмов поддержки инициативы, один из которых предполагает преференции в госзакупках.

Минпромторг, пишет «Коммерсант», тоже ищет пути финансирования проектов операторов связи по импортозамещению. Один из рассматриваемых вариантов заключается в предоставлении денежных средств в качестве субсидии на НИОКР для разработки электронной аппаратуры.