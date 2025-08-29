Разделы

Оганянц Юрий


УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом 1
04.09.2012 Предприятия «Группы Агроком» переходят на Docsvision 1
18.08.2011 В «Донском табаке» внедрили СЭД на базе DocsVision 1
22.03.2011 «Сочитеплоэнерго» автоматизировало документооборот с помощью DocsVision 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Оганянц Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Интеллектика - Intellectika 16 3
Docsvision - ДоксВижн 1028 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1064 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 2
JTI - Донской табак 8 2
СТЭ МУП - Сочитеплоэнерго МУП 1 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13196 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 3
Управляемость - Manageability 1881 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11190 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1241 1
Электронный документ - Electronic document 1516 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1484 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12173 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2377 1
Docsvision СЭД - ECM-система 243 2
Ковалева Ольга 5 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1671 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1389 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8247 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 376 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391931, в очереди разбора - 733192.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

