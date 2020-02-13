«Росэлектроника» представила «Шлюмберже» решения для промышленной безопасности

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал отечественные разработки для обеспечения безопасности на промышленных производствах делегации международной нефтесервисной компании «Шлюмберже».

НПП «Алмаз» представило газоанализаторы для контроля атмосферы на промышленных объектах, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей. Газоанализатор интегрируется в существующую на объекте систему безопасности и передает сигнал тревоги в случае превышения допустимых концентраций газов.

Представителям «Шлюмберже» была показана новая версия системы корпоративных коммуникаций с функцией автоматического распознавания лиц. Такой метод аутентификации пользователей позволяет повысить безопасность доступа к контенту, хранящемуся в системе. В составе «Росэлектроники» проект реализует концерн «Вега».

НПП «Исток» им. Шокина» продемонстрировал телекоммуникационное оборудование на базе специализированного программного обеспечения отечественной разработки и аппаратных платформ, произведенных на территории России.

«На протяжении 20 лет "Шлюмберже" поступательно развивает инжиниринг и производство нефтесервисного технологического оборудования в России, расширяя ассортимент и создавая новые его образцы для разведки и добычи нефти и газа. Отвечая ожиданиям отрасли и наших заказчиков, мы системно увеличиваем долю российских компонентов в производстве, оказании услуг и сервисе оборудования. Высокий уровень разработок, представленных сегодня на выставке, заявляет о лидерских позициях "Росэлектроники" в российской радиоэлектронной отрасли и хороший потенциал для сотрудничества», – отметил директор по проектированию и производству нефтегазового оборудования «Шлюмберже» в России и Центральной Азии Руслан Бобков.

«"Росэлектроника" разрабатывает эффективные инструменты обеспечения и контроля безопасности на промышленных объектах. Используя хорошо зарекомендовавшие себя технологии и современные разработки, наши предприятия создают конкурентоспособную продукцию, востребованную как среди российских, так и среди зарубежных заказчиков», – отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Росэлектроники» Сергей Валуев.