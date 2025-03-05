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Осьмаков Василий


05.03.2025 Власти в полтора раза увеличивают субсидии создателям БПЛА для СВО 1
17.04.2024 Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках 1
05.04.2024 В России введут режим «параллельного импорта» патентов без спроса западных правообладателей 1
28.07.2023 Власти рекомендуют запретить iPhone на промышленных предприятиях России 1
28.04.2023 «Сбер» начал кредитовать предприятия по госпроекту «Кластерная инвестиционная платформа» 1
10.10.2022 Российская промышленность получит 5,3 трлн руб. на импортозамещение 2
14.08.2017 Путина просят построить для России «фабрики будущего». Что это такое, и зачем они нужны 1
10.07.2017 На ПО для замены Schlumberger в российской нефтянке дадут полмиллиарда 1
18.11.2016 Фонд «Сколково» ищет разработчиков ПО для создания отечественного симулятора гидроразрыва пласта 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Осьмаков Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Геонафт - Геонавигационные технологии 4 1
Fidesys - Фидесис 21 1
ГеоСплит - GEOSPLIT 1 1
Apple Inc 12161 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
Беспилотные авиационные системы 54 1
Unsplash 853 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Baker Hughes 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2191 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 41 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 131 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 460 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2304 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 978 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8640 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 401 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2971 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1630 1
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CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 338 1
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Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 281 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 1
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Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 638 1
Налогообложение - Налог на прибыль 206 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2028 1
Льготы - Льготные кредиты 141 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5007 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 74 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5188 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 1
TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - ТРИПС - Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 18 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4698 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Ведомости 1031 1
Российская газета 272 1
РИА Новости 925 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 339 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 944 1
РАН - Российская академия наук 1887 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 100 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
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