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Осьмаков Василий
Осьмаков Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Геонафт - Геонавигационные технологии 4 1
|Fidesys - Фидесис 21 1
|ГеоСплит - GEOSPLIT 1 1
|Apple Inc 12161 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
|Беспилотные авиационные системы 54 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
|Путин Владимир 3196 3
|Мишустин Михаил 684 2
|Стишенко Сергей 2 1
|Боровков Алексей 14 1
|Попов Анатолий 128 1
|Лукьянов Петр 2 1
|Бугаев Александр 6 1
|Ляхманов Кирилл 8 1
|Зубов Юрий 12 1
|Донец Софья 1 1
|Ведомости 1031 1
|Российская газета 272 1
|РИА Новости 925 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
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