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Власти в полтора раза увеличивают субсидии создателям БПЛА для СВО

Минпромторг опубликовал проект постановления с новыми правилами субсидирования центров беспилотных авиасистем. Основные требования к участникам включают в себя наличие утвержденной региональной программы, договоров с управляющей компанией, соглашений с резидентами научно-производственного центра, а также опыт взаимодействия резидентов с Министерством обороны в рамках контрактов, связанных с обеспечением нужд специальной военной операции.

Субсидирования центров БПЛА

Как выяснил CNews, Правительство России будет предоставлять до 1,5 млрд руб., субсидий субъектам России на создание сети научно-производственных центров (НПЦ) в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Новая сумма на треть больше, чем планировалось выделять год назад. Инициатива была предложена Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг).

Стоит напомнить, что 18 января 2024 CNews сообщал, что правительство планировало выделять на 500 млн руб. меньше, чем заявлено сейчас. Год назад 1 млрд руб. был максимальной суммой, которую мог получить регион на оснащение малого НПЦ площадью не менее 2,5 тыс. кв. м. При этом 150 млн руб. планировалось выделять из регионального бюджета, а 850 млн руб. — из федерального.

Помимо увеличения размера субсидий, Минпромторг также ввел ряд критериев для их получения.

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Минпромторг предложил новые правила субсидирования центров БПЛА

Для предоставления финансирования резидентам Научно-производственного центра необходим опыт в выполнении контрактов, связанных с нуждами специальной военной операции (СВО). Это обусловлено необходимостью обеспечить практическую востребованность разработок, а также интеграцию гражданских и военных технологий для укрепления обороноспособности страны и достижения технологического суверенитета.

Заявки резидентов на предоставление субсидий будут рассматриваться в приоритете, если они могут продемонстрировать опыт поставок беспилотных аппаратов систем военного и двойного назначения для Министерства обороны.

Помимо опыта сотрудничества с Министерством обороны, критерии отбора субъектов России также включают наличие утвержденной региональной программы, договоров с управляющей компанией, соглашений с резидентами НПЦ, указано в документе.

Перечисление средств осуществляется на счета регионов через Федеральное казначейство. Субъекты будут обязаны ежеквартально отчитываться об использовании субсидий и достижении плановых показателей.

Эффективность расходов оценивается по уровню выполнения целей: если результат ниже 100%, регион рискует вернуть средства в федеральный бюджет. Управляющие компании, потерявшие статус НПЦ в течение трех лет после получения субсидии, также обязаны вернуть финансирование.

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Изменения были предложены в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», утверждённой в 2014 г. Проект постановления был опубликован ведомством 3 марта 2025 г. на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На момент публикации материала проект проходит стадию общественного обсуждения.

Проект направлен на укрепление технологического суверенитета России в области беспилотных авиационных систем, развитие кооперации между бизнесом, наукой и образованием, а также наращивание производства гражданской и военной продукции. Основная цель поправок — создание сети научно-производственных центров (НПЦ), специализирующихся на разработке, испытаниях и производстве БАС.

Расходы на стимулирование спроса на БПЛА

В середине февраля 2025 г. CNews писал о федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Согласно актуальной версии документа, утвержденной в конце 2024 г., общие расходы за период 2024–2030 гг. составят 81,27 млрд руб. Из этой суммы на федеральный бюджет будет выделено 52,77 млрд руб., в том числе 398 млн руб. на консолидированные бюджеты субъектов федерации. Внебюджетные источники получат 28,1 млрд руб.

Таким образом, общий объем затрат сократится почти в три раза — на 155,13 млрд руб.

Создали отдельное управление под нацпроект по беспилотникам

В конце января 2025 г. Минпромторг создал правление беспилотных систем и робототехники для реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Куратор нового управления – замминистра Василий Шпак. Ранее этой темой в министерстве занимался первый замминистра Василий Осьмаков.

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Управление будет координировать выполнение госзаказов на производство БПЛА, а также поддерживать отрасль робототехники, кроме промышленных роботов.

В министерстве подчеркнули, что изменения в структуре министерства позволят гибко реагировать на вызовы и потребности отраслей.

Антон Мушинский

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