Власти выделят по 1 млрд на каждый центр по производству беспилотников

В рамках строительства российской сети научно-производственных центров для производства беспилотников власти будут выделять до 1 млрд руб. на проект. Деньги регионы смогут получить через субсидии. Ввести в эксплуатацию центр нужно будет через год после получения средств.

Субсидии для БАС

Как стало известно CNews, Правительство будет выделять до 1 млрд руб. на оснащение оборудованием научно-производственных центров (НПЦ) для развития беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом изданию сообщил собеседник, присутствовавший на совещаниях по строительству сети НПЦ БАС.

По его данным, 1 млрд руб. это максимальная сумма, которую может получить регион на оснащение малого НПЦ площадью не менее 2,5 тыс. кв. м. При этом 150 млн руб. может быть выделено из регионального бюджета, а 850 млн руб. — из федерального.

На эти средства можно будет закупить необходимое оборудование для центра: различные станки, 3D-принтеры, термопластоавтоматы и др.

Представители Минпромторга не опровергли и не подтвердили планы по размеру инвестиций. Но сообщили CNews, что финансирование НПЦ будет проводиться по конкурсному отбору в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства от 25.12.2023 №2294.

Где откроют НПЦ

В соответствии с федеральным проектом «Стимулирование разработки, стандартизации и серийного производства БАС и комплектующих», в 2024-2025 гг. в России планируется создание 11 крупных НПЦ: в Самарской, Томской, Сахалинской, Рязанской, Нижегородской, Новосибирской, Тульской областях, в Севастополе, Санкт-Петербурге, Башкортостане и Татарстане.

Фото: Изображение от tawatchai07 на Freepik На оснащение оборудованием центров по БАС выделят по 1 млрд рублей

В январе 2024 г. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы направил в регионы методические рекомендации по созданию в России сети НПЦ БАС (есть в распоряжении CNews). Документ получили 47 регионов, среди которых правительства Республики Крым, Луганской Народной Республики, Тверской, Калужской, Воронежской и Брянской областей, Чеченской Республики, Администрация Запорожской области и др.

НПЦ может быть создан и на юге России. По мнению собеседника CNews на рынке электроники, такой центр к 2025 г. может появиться в Ростовской области. Регион обладает базой для производства элементов БАС. Например, в Ростове делают катализаторы для водородных элементов и биполярные пластины (служат источниками энергии для беспилотников).

Сейчас в Ростове строится технопарк по производству электроники («Бештау»). Группа компаний также производит литий-ионные аккумуляторы (то есть источники для топлива беспилотников).

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Те регионы, которые получат субсидии, будут обязаны выполнять методические рекомендации. Согласно им, НПЦ создается в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации, учреждаемой исполнительным органом субъекта РФ. Регион должен написать «дорожную карту» по созданию НПЦ. В малом НПЦ должно работать от 50 человек, а в крупном — от 95. За первый год в НПЦ уже должно быть поставлено оборудование и подписан акт его ввода в эксплуатацию.

Всего в стране должно быть создано 48 центров, 12 из которых будут крупными. На эти цели в федпроекте заложено 67,2 млрд руб., из которых 51,2 млрд госфинансирования, писали «Ведомости» в августе 2023 г.

Из чего будут состоять НПЦ

По данным Минпромторга, НПЦ будут делиться на: федеральный (Москва), а также крупные региональные (от 5 тыс. кв. м.) и малые (от 2,5 тыс. кв. м.) региональные НПЦ. Федеральный и крупные НПЦ будут состоять из четырех основных элементов.

В них входят центр коллективного пользования (разработка и изготовление), который будет отвечать за цифровое моделирование, выполнение расчетов, макетирование и прототипирование, опытное и мелкосерийное производство и пр.

Также в инфраструктуру НПЦ входит летно-экспериментальный комплекс БАС, который будет отвечать за апробацию сценариев применения БАС в различных условиях, их подготовку к сертификации, отработку технологий противодействия незаконному применению БАС и злоумышленному вмешательству в функционирование БАС.

Третий элемент это лабораторный и исследовательский центр, который будет отвечать за испытания элементов БАС. И четвертый — дополнительная инфраструктура НПЦ (учебная, образовательная и соревновательная).