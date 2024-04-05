В России введут режим «параллельного импорта» патентов без спроса западных правообладателей

При Правительстве России создадут подкомиссию, которая будет выдавать разрешения на параллельный импорт защищенных правом интеллектуальной собственности западных технологий производства электроники и других изобретений.



Комиссия по «принудительному лицензированию»

При российской правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции создадут подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. С таким постановлением кабинета министров ознакомился РБК.

Подкомиссия будет уполномочена выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей.

Интеллектуальная собственность — это совокупность прав автора или иного правообладателя, позволяющих распоряжаться этими нематериальными объектами, запрещать и разрешать их использование третьим лицам.

Механизм, скорее всего, будет применяться к относительно наукоемким объектам интеллектуальной собственности, например к технологиям производства полупроводников и микроэлектроники, фармакологическим соединениям и другим объектам, самостоятельная разработка аналогов которых может занять десятки лет, объяснил главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов.

freepik Подобно параллельному импорту товаров в России будет введен параллельный импорт патентов

Возглавит подкомиссию министр экономического развития. В состав комиссии войдут представители Минпромторга, ФАС, Роспатента.

Общепринятое название для инструмента ограничения интеллектуальных прав ради общественных интересов и интересов национальной безопасности — принудительное лицензирование.

Почему возникла необходимость

Поручение правительству сформировать подкомиссию по выдаче разрешений на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности в целях «обеспечения экономической безопасности» дал Владимир Путин в феврале 2024 г.

«В условиях, когда российский рынок покинули компании из недружественных государств, в ряде исключительных случаев требуется разрешение на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов», — заявили в Минэкономразвития.

Для российских производителей будет создан «простой и понятный механизм защиты от рисков прекращения поставок и отказов в лицензиях со стороны иностранных правообладателей», как сказал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Механизм поставок в Россию товаров без согласия правообладателей, то есть параллельного импорта, уже существует. Он был введен еще в 2022 г.

Как будет работать комиссия

Принудительное лицензирование будет происходить в исключительных случаях по заявкам компаний, в которых государство или граждане России прямо или косвенно владеют долей от 75%, при соблюдении всех формальностей, таких как получение отказа от обладателя патента или неполучение от него ответа в установленный срок.

В заявке должна содержаться информация об изобретении и патентообладателе, сведения о наличии у российской компании производственных мощностей для его использования, данные о товарах и услугах, которые планируется производить, и ожидаемом ценообразовании.

В течение пяти рабочих дней Минэкономразвития проверит заявку и передаст ее на рассмотрение в ведомства — члены комиссии, а также в профильный госорган.

Минпромторг проанализирует наличие взаимозаменяемых товаров и продукцию, в которой уже использовано аналогичное изобретение; ФАС оценит потенциальные последствия для состояния конкуренции на соответствующем рынке; Роспатент посмотрит на срок правовой охраны изобретения; профильное ведомство оценит его значимость для отрасли.

Собственное заключение подготовит и Минэкономразвития. Финальное решение будет принимать подкомиссия по принципу простого большинства, а при равенстве количества голосов окончательное слово остается за председательствующим.

Патентообладатели, в отношении которых по заявке будет принято положительное решение, будут уведомлены о решении подкомиссии в кратчайший срок и получат соразмерную компенсацию.

Владельцы патентов, которые отказались предоставлять право использования в связи с западными санкциями, будут получать такие возмещения на специальный счет типа «О».

Международное право не против

Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности в исключительных случаях позволяют использовать права на ее объекты без согласия правообладателя. «Это общемировая практика», — сказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Россия взяла на себя обязательства в рамках Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), вступив в 2013 г. во Всемирную торговую организацию (ВТО). Статья 31 этого соглашения определяет общие условия принудительного лицензирования, признавая использование патента без разрешения правообладателя, если «предполагаемый пользователь делал попытки получения разрешения от правообладателя на разумных коммерческих условиях и в течение разумного периода времени эти попытки не завершились успехом».