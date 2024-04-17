Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках

Кабинет министров России утвердил Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) в качестве единственного поставщика беспилотников по госконтрактам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Поставщик беспилотников по госконтрактам

ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024 - 2025 гг. Об этом говорится в распоряжении правительства России, выложенном на сайте официального опубликования правовых актов 16 апреля 2024 г.

Компания ГТЛК основана в 2001 г. Поставляет на апрель 2024 г. в лизинг воздушный, беспилотный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и спецтехнику, цифровые активы, инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» входит в ТОП-3 рэнкинга российских лизинговых компаний по размеру портфеля - 1,56 трлн руб.

9 апреля 2024 г. ГТЛК объявила о запуске программы льготного лизинга беспилотных аппаратов в рамках национального проекта под названием «Беспилотные авиационные системы» (БАС) с привлечением финансирования в размере 3,1 млрд руб. Из бюджета на реализацию программы БАС было выделено 2,5 млрд руб.

В правительственном документе также отмечается, что по государственному гражданскому заказу БАС могут заказывать 29 ведомств и учреждений, среди которых Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и ряд других ведомств.

По информации «Ведомостей», 6 августа 2023 г. первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов сообщал о том, что в 2024 г. в России должно быть произведено 18 тыс. крупных и средних гражданских беспилотников. По его словам, ключевую роль в формировании спроса на беспилотную продукцию сыграет Государственная транспортная лизинговая компания. Белоусов отметил, что компания будет работать с производителями, формировать линейки готовых изделий и сотрудничать с операторами.

6 января 2024 г., в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова заявили, что объем производства авиабеспилотников в 2024 г. составит более 11,5 тыс. штук. При этом выпуск БАС может достигнуть 11,7 тыс. Консолидатором федерального спроса на БАС станет ГТЛК, которая также планирует запустить первый в России маркетплейс дронов и развивает собственного оператора дронов.

В феврале 2024 г. Андрей Белоусов провел встречу с производителями беспилотников, претендующими на реализацию гражданского госзаказа. Участники встречи аргументированно подтвердили готовность к производству и поставке беспилотников в рамках плана гражданского госзаказа. В рамках выполнения поручений первого вице-премьера представитель Минпромторга России на совещании сообщил о завершении доработки методики оценки производителей беспилотников для участия в реализации гражданского госзаказа по согласованным с ГТЛК и Фондом Национальной технологической инициативы критериям. Среди них – оценка технической готовности, готовность к обеспечению производства и масштабированию, а также финансовые критерии. Дополнительно - отсутствие налоговых задолженностей в существенном объеме, отсутствие иностранных граждан в составе менеджмента и собственников компании и другие. Для подтверждения произведенной оценки предусмотрены выездные посещения компаний-производителей в соответствии с утвержденным Минпромторгом планом.

Принципы реализации программы льготного лизинга

В конце марта 2024 г. первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков и генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих доложили о разработке условий программы льготного лизинга БАС.

Программа охватывает всю номенклатуру беспилотных систем, кроме образовательных дронов. Вся техника, поставляемая по программе, должна соответствовать критериям локализации по постановлению Правительства РФ №719 и требованиям к сертификации БАС.

По информации официального сайта Правительства России, руководитель ГТЛК рассказал о важности одобрения основных принципов реализации программы льготного лизинга беспилотников. Документ описывает не только требования к поставщикам, но и порядок рассмотрения поступающих заявок от потенциальных клиентов, размер авансирования, предел объема программы в деньгах на одного лизингополучателя и т.д.

По словам Евгения Дитриха, закрепленные на бумаге основные принципы создадут равные условия для возможных участников программы, откроют доступ к мерам поддержки в виде льготного лизинга в свободном режиме. Дитрих просил утвердить основные принципы, чтобы руководители могли приступить к контрактации БАС с 8 апреля 2024 г. после получения бюджетных денег.

Ставка лизинга будет варьироваться в зависимости от выбранных типов БПЛА и составит от 3,5% до 8,5% годовых на срок от трех до пяти лет. В Правительстве России добавили, что авансовых платежей от компании-лизингополучателя не потребуется.

БПЛА в России

В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять меры по стимулированию спроса на БАС отечественного производства. В 2023 г. CNews провел детальный анализ стратегии развития беспилотной авиации до 2030 г., которая была утверждена Михаилом Мишустиным 21 июня 2023 г.

Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 г. преследует основную цель достижения технологического суверенитета России, которой российское правительство особенно заинтересовалось после февральских событий 2022 г. Документ описывает разработку, производство, комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обеспечение информационной безопасности (ИБ) и создание благоприятной экономической обстановки для отрасли на территории всей страны.

Главная цель стратегии - наладить выпуск около 1 млн беспилотников в год к 2035 г., 80% из которых должны производиться в России. 9 июля 2024 г. в Москве CNews проводит конференцию «Беспилотники в бизнесе и госуправлении», зарегистрироваться можно по ссылке.