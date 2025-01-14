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Apache Subversion



14.01.2025 «Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab 1
06.06.2023 GlowByte стала партнером китайского разработчика ZenTao Software 1
23.04.2020 Solar appScreener 3.5 получил поддержку Subversion и Rust 1
03.06.2015 HP предложила разработчикам приложений решение по автоматизации функционального тестирования 1
22.08.2014 Unity Cloud Build оптимизирует процесс создания игр 1
25.09.2013 ИТ-отдел Европарламента разрешил спор об открытых форматах 1
03.02.2012 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 1
30.11.2011 Французские власти объявили тендер на поддержку открытого ПО 1
21.01.2011 Как выгодно использовать Open Source в России? 1
14.12.2010 Вышел новый релиз IntelliJ IDEA 10 Community Edition 1
03.09.2010 Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений 1
28.10.2009 Oracle расширяет поддержку разработчиков Java и Open Source 1
31.03.2009 Python мигрирует на Mercurial 1
02.07.2007 ИТ-гигантам не обойтись без Open Source 1
20.04.2006 CollabNet представила хостинг для Subversion 1
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений 1
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений 1
20.05.2004 В России появляются новые дистрибутивы Linux 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Apache Subversion и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 4
Oracle Corporation 6687 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 3
HP Inc. 5685 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 2
GitHub 814 2
Red Hat 1305 2
Atlassian 118 2
OpenText - Vignette 61 2
Открытые технологии 701 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
HPE Enterprise Services 54 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Apple Inc 12100 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yahoo! 3697 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Qualcomm Technologies 1822 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Canonical 202 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Blender 38 1
HP Autonomy 82 1
HP Software 51 1
Google LLC 11775 1
Mozilla Foundation 201 1
JetBrains 66 1
Tripwire 27 1
Embarcadero 66 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Nvidia Corp 3487 1
Инвента 13 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Defender 128 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
eBay Inc 1619 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Новатэк Новафининвест 54 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1769 1
Газпром ПАО 1342 1
Changan Automobile Group 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 9 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français 10 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
ASF - Apache Software Foundation 206 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 318 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 89 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Java Persistence API - JPA 6 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 40 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 853 1
Lightning 216 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
DevOps - Development и Operations 865 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 95 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 676 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 239 1
Oracle Java - язык программирования 3075 9
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 8
Linux OS 9936 7
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 5
Microsoft Windows 15656 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 3
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 3
C/C++ - Язык программирования 755 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
OpenText - Fortify 25 3
Google Android 13994 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 105 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Oracle Java Development Kit - JDK 152 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
Microsoft Visual Studio 411 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 2
SAP Sybase 289 2
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 51 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Apple iOS 7809 1
JavaFX - OpenJFX 30 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Microsoft Office 3734 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Microsoft Azure 1408 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Чернов Даниил 79 1
Гребнев Егор 41 1
Матвеев Иван 7 1
Гаспарян Арман 4 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 13 1
Миронов Павел 5 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Shafirov Max - Шафиров Макс 1 1
Костанди Максим 1 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 5 1
Margaliot Raffi - Маргалиот Раффи 1 1
Payton Ryan - Пайтон Райан 3 1
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Европа 21767 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Америка Латинская 1812 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
США - Техас 989 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Чехия - Прага 197 1
Куба - Республика 362 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
США - Техас - Остин 172 1
Япония 13282 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Нидерланды 3517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Дача - дачники 814 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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