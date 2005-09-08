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Embarcadero CodeGear Borland Jbuilder Borland CaliberRM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.09.2005 Borland готовится к выпуску JBuilder 2006 1
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений 1
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений 1
27.07.2004 BT начала внедрение программных решений от Borland 1
05.04.2004 Borland выпустил новую версию CaliberRM 2
23.12.2003 Borland внедрил электронные подписи в CaliberRM и StarTeam 2
19.03.2003 Borland представил новую стратегию ускорения разработки приложений 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Embarcadero CodeGear и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 7
OpenText - Micro Focus - Borland - TogetherSoft Corporation 8 2
OpenText - Micro Focus 122 2
OpenText - Vignette 61 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Synopsys - Синопсис 47 1
Google LLC 12690 1
eBay Inc 1640 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 6
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 76 3
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 133 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 2
W3C - XML - WSDL - Web Services Description Language 33 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 1
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 68 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 632 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 119 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 183 1
OpenText - Micro Focus - Borland StarTeam 8 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Embarcadero - Borland Optimizeit Suite 17 5
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 53 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 4
Linux OS 11533 4
Oracle Java Development Kit - JDK 207 3
Microsoft Windows 16882 3
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
OpenText - Micro Focus - Borland ALM - Borland Application Lifecycle Management 5 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
SAP Sybase 292 2
Apache Subversion 18 2
Embarcadero - Borland Enterprise Server - BES - Borland Enterprise Studio for Java 21 1
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 1
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 1
Red Hat OpenShift 169 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Vnunet 224 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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