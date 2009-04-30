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Embarcadero Borland Optimizeit Suite

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.04.2009 «Интерфейс» начал поставки J Optimizer 2009 1
10.04.2009 Embarcadero выпустил новые инструменты для оптимизации производительности Java и БД 1
08.09.2005 Borland готовится к выпуску JBuilder 2006 1
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений 4
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений 4
27.07.2004 BT начала внедрение программных решений от Borland 1
01.07.2004 Borland выпустил новую версию Optimizeit ServerTrace 8
08.06.2004 Borland и Segue объединяют усилия для оптимизации Java-приложений 1
06.11.2003 Borland выпустил новую версию Enterprise Studio for Java 2
05.09.2003 Borland выпустил систему диагностики программ для J2EE 3
19.03.2003 Borland представил новую стратегию ускорения разработки приложений 4
12.02.2003 Borland включил разработки TogetherSoft в свои продукты 1
20.11.2002 Borland выпускает новую версию системы разработки для Java 3
05.07.2002 10 июля Interface проведет бесплатный семинар по Java 1
05.06.2002 Вышла седьмая версия среды разработки Borland Jbuilder 1
31.05.2002 Borland выпустила 7 версию среды разработки JBuilder 1

Публикаций - 17, упоминаний - 38

Embarcadero и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 16
OpenText - Micro Focus - Borland - TogetherSoft Corporation 8 3
Microsoft Corporation 25775 2
Embarcadero 67 2
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 2
OpenText - Vignette 61 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Synopsys - Синопсис 47 1
OpenText - Micro Focus 122 1
Google LLC 12690 1
eBay Inc 1640 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 68 4
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 76 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 183 2
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 133 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 119 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 185 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 255 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 1
Сервер приложений - Application server 357 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
W3C - XML - WSDL - Web Services Description Language 33 1
Oracle Java - язык программирования 3469 16
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 12
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 53 11
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 16882 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 6
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 5
OpenText - Micro Focus - Borland StarTeam 8 5
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder - Borland CaliberRM 8 5
Embarcadero - Borland Enterprise Server - BES - Borland Enterprise Studio for Java 21 5
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 3
Oracle Java Development Kit - JDK 207 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 34 3
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 3
OpenText - Micro Focus - Borland ALM - Borland Application Lifecycle Management 5 3
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 3
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 3
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 61 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
SAP Sybase 292 2
Apache Subversion 18 2
Embarcadero CodeGear - Borland TeamSource 3 2
Embarcadero - Borland JDataStore 6 2
Embarcadero - Borland Kylix 16 1
Apple macOS 2419 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
Red Hat OpenShift 169 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
Embarcadero Optimizer 1 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
Орлик Сергей 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Vnunet 224 1
cw360 84 1
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