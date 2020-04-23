Solar appScreener 3.5 получил поддержку Subversion и Rust

«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию анализатора защищенности приложений Solar appScreener 3.5. В версии реализована поддержка набирающего популярность языка программирования Rust, а также интеграция с системой управления версиями Subversion.

Rust – язык программирования общего назначения, используемый для разработки разного рода внутренних систем, а также для системного программирования, в частности для создания ядер операционных систем. В стабильной версии язык существует с 2015 г. и стремительно набирает популярность в среде разработчиков. На сегодняшний день Solar appScreener является единственной системой анализа кода на уязвимости, в которой реализована поддержка языка Rust.

«Этот язык сопоставим с С++ по возможностям, но при этом превосходит его с точки зрения безопасности. В нем лучше реализованы различные механизмы ограничения, в частности, при работе с памятью. Rust – достаточно молодой язык, однако в последнее время мы получали все больше запросов от наших заказчиков на его поддержку, поэтому и реализовали эту возможность в новой версии», – отметил Даниил Чернов, руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар».

Solar appScreener 3.5 поддерживает интеграцию с Subversion – системой управления версиями в разработке, второй по популярности после Git. Subversion является свободным ПО, за счет чего приобрела популярность среди разработчиков. Новая версия Solar appScreener позволяет запустить анализ кода приложения непосредственно по ссылке на репозиторий Subversion.

Кроме того, в версии 3.5 реализована экспериментальная поддержка базы данных PostgreSQL, которую в последующих версиях планируется перевести в стадию промышленной эксплуатации. Также теперь можно установить анализатор на ОС Astra Linux SE, сертифицированную СЗИ ФСТЭК России. Обе эти новые возможности ориентированы прежде всего на удовлетворение бизнес-потребностей компаний государственной сферы.

Новую версию отличает и ряд заметных улучшений, направленных на повышение удобства использования анализатора. Так, теперь язык интерфейса Solar appScreener определяется автоматически в зависимости от языка анализируемой системы и нет необходимости переключаться между языками вручную.

Значительные изменения коснулись анализа конфигурационных файлов. В предыдущих версиях системы эти файлы сканировались в общем потоке, и отдельная статистика по ним не отображалась. Начиная с версии 3.5 конфигурационные файлы выведены в отдельные настройки. В подробных результатах сканирования появилась возможность применить фильтр по уязвимостям в конфигурационных файлах. В мультиязыковом приложении результаты сканирований конфигурационных файлов сразу же группируются по языкам – их просмотр стал гораздо удобнее.

Часто при сканировании кода возникает необходимость исключить из проверки сторонние библиотеки. В Solar appScreener давно существует возможность отключения анализа заимствованных компонент – в новой же версии существенно расширен набор библиотек, определяемых анализатором как сторонние.