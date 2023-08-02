CorpSoft24 автоматизировала закупки компании «Росгеология»

CorpSoft24 завершила автоматизацию закупочных процедур в компании «Росгеология». Проект был осуществлен на платформе «1С:Предприятие 8», автоматизировано более 1,5 тыс. рабочих мест.

«Росгеология» – российский геологоразведочный, который является исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы РФ.

На момент старта проекта по автоматизации закупочной деятельности эксперты «Росгеологии» провели методологическую работу, разработали и утвердили регламент взаимодействия при проведении закупок, положение о закупках и другие нормативные документы.

Однако был и ряд нерешенных проблем: в государственной Единой информационной системе в сфере закупок процесс подготовки и публикации годового плана закупок занимал много времени, было множество ручных операций, в том числе для подготовки отчетности по закупкам.

Требовалось комплексное решение для автоматизации закупочной деятельности, и руководство холдинга приняло решение о внедрении системы на базе «1С:Управление холдингом 8». Компания CorpSoft24 выполнила задачу в сжатый срок.

На базе «1С:Управление холдингом 8» были автоматизированы подсистемы планирования, подготовки и проведения закупок, заключения и исполнения договоров, в том числе контроль за исполнением обязательств. Кроме того, «Росгеология» получила возможность оперативно отслеживать показатели эффективности закупочной деятельности.

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Одной из особенностей проекта стала разработка интеграционных механизмов для обмена данными «1С:Управление холдингом 8» с Единой информационной системой в сфере закупок и электронной торговой площадкой «Росэлторг».

«В типовом решении «1С» заявлен функционал интеграции с этими площадками, но на практике он потребовал дополнительного развития в соответствии с потребностями заказчика. Это стало одной из «фишек» проекта, и наши специалисты в тесном сотрудничестве с рабочей группой «Росгео» и «Росэлторга» успешно справились с задачей», — сказал Николай Волков, руководитель проектов CorpSoft24.

Кроме того, была выполнена интеграция с корпоративной системой электронного документооборота, системой управления централизованной НСИ, системой управления задачами и учетом рабочего времени, системой информационного сопровождения комиссии, корпоративным казначейством. Также обеспечены функции бюджетного контроля.

В настоящее время CorpSoft24 продолжает развитие функциональности системы и разработку интеграционных задач с различными корпоративными системами заказчика.