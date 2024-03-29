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Решение «Ростеха» помогло российским золотодобытчикам сократить потери в два раза

Применение созданного в «Ростехе» модуля горно-геологической информационной системы «Геомикс Развал» помогло вдвое снизить потерю качества полезного ископаемого на Вернинском золотодобывающем месторождении (Вернинский ГОК) в Иркутской области. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Платформа «Геомикс Развал» является разработкой компании «Геомикс» (входит в «Ростех»). В ее основе заложена физико-математическая модель, которая позволяет получить точный прогноз разрушения горной породы при взрывных работах и данные распределения полезного компонента во взорванной массе. Совпадение результатов моделирования взрыва с реальными итогами достигает 90%.

Благодаря ее применению существенно снижаются издержки за счет сокращения разубоживания руды – потери качества полезного ископаемого. Оно выражается в примешивании к породе пустых компонентов или некондиционного добываемого материала. Для золотодобычи это критически важно, так как в десятках тонн грунта содержатся буквально граммы драгоценного металла. Точный прогноз позволяет сокращать потери, которые приводят бизнес к многомиллионным убыткам.

По данным компании «Полюс», занимающейся разработкой Верининского месторождения, внедрение модуля «Геомикс Развал» повысило рентабельность производства золотодобывающего месторождения. Потери ценной золотой руды и разубоживание снизились в два раза в сравнении с показателями добычи на объекте до внедрения программного обеспечения.

«Для получения максимальной эффективности мы выполнили большой цикл работ в несколько этапов. В первую очередь, обеспечили интеграцию нашей системы с общим программным обеспечением для получения данных и последующего расчета от всех служб предприятия. Далее мы провели опытные взрывы и калибровку модели для повышения ее точности. На этапе опытной промышленной эксплуатации еще раз сверили данные и скорректировали настройки системы. Такая глубокая проработка условий показала высокое совпадение результатов моделирования с результатами реального взрыва, на уровне 90%. Это позволило заказчику получить превосходный экономический эффект от его внедрения», – сказал технический директор «Геомикса» Андрей Герасимов.

Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД
Импортонезависимость

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ООО «Геомикс» — российская компания, аккредитованная Минцифры. Компания входит в периметр госкорпорации «Ростех» и является участником проекта «Сколково». Созданию компании «Геомикс» в 2021 г. предшествовал большой научный и практический опыт ее специалистов в разработке горно-геологической информационной системы (ГГИС) – более 30 лет. ГГИС «Геомикс» – на 100% отечественный продукт. Его существенными преимуществами являются: стабильная техподдержка и возможность глубокой адаптации решений под условия заказчиков, соответствие геологической документации нормативным требованиям России. Система внедрена на более чем 45 предприятиях горной промышленности, лицензии ПО «Геомикс» установлены более чем на тысяче рабочих мест различных горнодобывающих предприятий.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб,, доля гражданской продукции составила 44,5%.

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