МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде

МТС обеспечила сетью стандарта NB-IoT антарктическую станцию «Новолазаревская». Технологии помогут осуществлять дистанционное наблюдение за состоянием морских льдов, повысить эффективность научных исследований Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и безопасность деятельности станции.

Данные с датчиков и устройств, подключенных к сети NВ-IoT МТС, будут поступать в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге. Технологии помогут учёным получать данные о температуре льда и снега на разной глубине, движении ледников и откалывании айсбергов, а также отслеживать подтаивания и образование водяных линз.

МТС также участвует в создании оборудования для полярных станций. GNSS-трекеры, установленные на «Новолазаревской», сконструированы технологическим партнером, резидентом MTS Startup Hub, компанией Red Bees с помощью NB-IoТ Development Kit от МТС — наборов для разработки прототипов IoT-устройств. Трекеры помогают контролировать целостность взлетно-посадочных полос. Трекеры имеют встроенный акселерометр, измеряют угол наклона и позволяют определять собственные координаты. Это позволяет фиксировать появление трещин и наклон ледяной плиты, а также смещение снега и льда. Вся информация поступает на платформу в автоматическом режиме при любой погоде.

Мультисенсоры, установленные на территории станции, спроектированы специалистами Высшей школы экономики. Датчики помогают контролировать появление в нижних слоях ледяной плиты подтаивания и водяных линз, которые приводят к провалам снега и могут представлять опасность для сотрудников и авиатранспорта.

Контроль климата в жилых помещениях станции осуществляется с помощью собственного решения МТС — датчика «Цельсиум». Прибор позволяет в режиме реального времени контролировать в помещении температуру, относительную влажность и атмосферное давление. На станции «Новолазаревская» датчики разместили в кают-компании, где одновременно могут находиться до сорока человек, чтобы обеспечить здоровый и комфортный микроклимат, а также в аппаратной, чтобы предотвратить возможные сбои в работе оборудования.

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«Проекты, которые МТС реализует совместно с исследователями института, оказывают огромное влияние и на развитие технологий для освоения Антарктики, и на научную и бытовую жизнь полярников. Совместные решения позволяют полностью перестроить логистику, следить за экологической обстановкой в режиме онлайн, проводить больше научных исследований. Мы рады, что накопленные нами компетенции помогают полярникам решать нестандартные и амбициозные задачи. Мы планируем расширять сферу применения IoT в Антарктиде: датчики будут контролировать параметры работы термоэлектрических генераторов, климатических установок и другого оборудования», — сказал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

«Работа наших ученых в Антарктике предполагает необходимость непрерывной передачи большого объема данных. Зачастую суровые климатические условия и удаленность отдельных территорий не позволяют даже приблизиться к местам проведения исследований. Внедрение стандарта сети NВ-IoT расширит возможности мобильного изучения полюсов. Недавно компания МТС обеспечила южный континент сетью 3G на территории Российской антарктической станции Восток. Мы рассчитываем и в дальнейшем развивать технологии передачи данных и распространять этот успешный опыт на другие наши проекты», — сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.