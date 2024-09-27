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Google заплатил своему бывшему разработчику почти $3 млрд, лишь бы он вернулся в штат

Google вернул в свой штат талантливого ИТ-специалиста, работающего в сфере ИИ, заплатив ему $2,7 млрд. Он купил его стартап со всеми наработками и позвал его самого в команду, на что тот согласился. Этот работник оказался едва ли не гением, достигнув больших высот в области искусственного интеллекта.

Предложение, от которого сложно отказаться

Интернет-гигант Google купил ИИ-стартап Character.AI, заплатив за него $2,7 млрд, пишет Wall Street Journal. В самой этой сделке нет ничего выдающегося – стартапы ежедневно поглощаются крупным бизнесом. Но в данном случае Google в большей степени интересовала не сама компания, а ее основатель и генеральный директор – это 48-летний Ноам Шазир (Noam Shazeer), настоящий гений в сфере искусственного интеллекта и по совместительству бывший сотрудник самого Google.

Другими словами, Google заплатил почти $3 млрд, лишь бы вернуть в свой штат настолько талантливого специалиста в своем деле. Шазир ушел из Google в 2021 г. и сразу основал компанию Character.AI. Он оказался настолько нужен Google, что сделка по приобретению стартапа вместе со всеми ее активами и наработками содержала отдельный пункт, по которому Шазир вновь становился частью команды Google. Таким образом, он и работу не потерял, и стал миллионером.

Основная причина

Собеседники Wall Street Journal утверждают, что именно Шазир был основной целью сделки, хотя Google официально это не признает. Размер суммы, которую Шазир получил, продав свою компанию и вновь превратившись из бизнесмена и основателя стартапа в наемного рабочего, не раскрывается. По предварительным данным, это несколько сотен миллионов долларов – в такое количество денег была оценена доля Шазира в Character.AI.

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То, как Google бросает миллиарды долларов в бывшего сотрудника, лишь бы тот вернулся обратно, стало большой новостью в американской прессе

Свой стартап Шазир основал не один – ему в этом помог другой бывший работник Google – Даниэль Де Фрейтас (Daniel De Freitas). Как пишет New York Post, их компания впоследствии стала одной из самых перспективных в сфере искусственного интеллекта в Кремниевой долине. В 2023 г. ее капитализация достигла $1 млрд, а размер сторонних инвестиций в нее перевалил за $150 млн.

Из программиста в миллионеры

В Google Шазир проработал более 20 лет – он устроился в эту корпорацию почти в самом начале ее превращения в крупнейшего интернет-гиганта в мире. Google появился в сентябре 1998 г., а Шазир примкнул в его коллективу в декабре 2000 г. – на тот момент штат насчитывал лишь несколько сотен человек против более 190 тыс. человек к концу 2023 г.

С декабря 2000 г. по 2009 г. Шазир занимал в Google пост разработчика ПО, согласно его странице в заблокированной в России соцсети LinkedIn. В июле 2012 г. Шазир стал старшим программистом, а кем он работал в промежутке – неизвестно. Старшим разработчиком Шазир являлся вплоть до своего ухода в октябре 2021 г.

В 2017 г. Шазир и семь других сотрудников Google опубликовали совместную статью под названием «Внимание – единственное, что вам требуется», которая впоследствии легла в основу технологии генеративного искусственного интеллекта. Вскоре Шазир вместе с Фрейтасом создали чат-бота Meena, но Google решила не делать этот проект публичным и открывать к нему доступ пользователям.

Это стало причиной ухода Шазира из Google, и по той же причине за ним последовал и Фрейтас. Они покинули корпорацию в 2021 г., а еще через год генеративные нейросети были на слуху уже у всего мира.

Выгода для каждого

Сделать однозначный вывод о том, кто больше выиграл от сделки – Google, вернув ценного сотрудника, или сам Шазир, моментально ставший миллионером, не представляется возможным. Но у Шазира, на самом деле, были свои причины, чтобы пойти на мировую с бывшим, вернее, снова нынешним работодателем.

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Kai Wenzel/Unsplash
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Как пишет Wall Street Journal, стартап Шазира испытывал серьезное давление со стороны более успешной ИИ-компанией – OpenAI, которая очень тесно связана с Microsoft. Последняя инвестировала в нее минимум $1 млрд, а это намного больше суммарных вложений в Character.AI.

Шазир начал привлекать новых инвесторов и в итоге обратил свой взор на Alphabet – крупный ИТ-холдинг, в состав которого входит Google. По итогу переговоров было объявлено о сделке, которая привела в переходу в штат Google не только самого Шазира, но также еще около 30 сотрудников стартапа Character.AI, включая Даниэля Де Фрейтаса.

Геннадий Ефремов

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