Разделы

Техника Маркет
|

Anthropic пообещала тесно сотрудничать с властями США после того, как они отключили ей самые передовые ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5

Компания Anthropic пообещала Белому дому в США более тесное сотрудничество после того, как американские власти обязали ее закрыть наиболее мощные модели искусственного интеллекта — Mythos 5 и Fable 5 — в связи с угрозами национальной безопасности. Руководство ИТ-компании пообещало наладить коммуникацию с администрацией президента и впредь оперативнее решать вопросы безопасности.

Переговоры с властями

Anthropic предложила Белому дому сотрудничать после запрета ее моделей с технологией искусственного интеллекта (ИИ), пишет New York Post со ссылкой на свои источники.

В июне 2026 г. руководство компании Anthropic направило министру торговли США Говарду Лютнику (Howard Lutnick) предложение о более тесном сотрудничестве с администрацией Белого дома. ИТ-компания намерена оперативно урегулировать вопросы безопасности, ставшие причиной введения ограничений на использование ее наиболее мощных ИИ-моделей — Mythos 5 (была разработана для сложнейших интеллектуальных задач и анализа программного кода) и Fable 5 (создана для наиболее сложных задач рассуждения и длительной агентной работы).

Как сообщает The New York Post, компания Anthropic пообещала наладить более тесную и оперативную коммуникацию с администрацией президента Дональда Трампа (Donald Trump) и в дальнейшем быстрее решать вопросы, связанные с безопасностью своих ИИ-моделей. По словам источника, диалог с чиновниками продвигается конструктивно, однако конкретные сроки окончательного урегулирования ситуации 19 июня еще не определены.

682b70ce2eb7a7a1006de057_paris-builder-summit-1.jpg

Anthropic
Anthropic пообещала тесное сотрудничество с властями США после отключения ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5

Как сообщил второй осведомленный источник New York Post, ведущую роль в переговорах с администрацией США играют сооснователь Anthropic Том Браун (Tom Brown) и руководитель направления публичной политики Сара Хек (Sarah Heck).

Компания Anthropic направила несколько топ-менеджеров в Вашингтон в конце прошлой недели после вынужденного отключения ИИ-моделей Mythos и Fable для всех пользователей, как информировал CNews. Ограничения были введены после предупреждения генерального директора Amazon Энди Джасси (Andy Jassy), тогда исследователи обнаружили способ обхода защитных механизмов этих ИИ-моделей. В ответ Anthropic приняла решение полностью отозвать указанные ИИ-модели, назвав это единственной возможностью выполнить требования регуляторов и обеспечить безопасность.

Ограничения для ИТ-продуктов

В июне 2026 г. представители Anthropic сообщили, что правительство США обязало ее ограничить доступ к наиболее продвинутым ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5 — для всех иностранных пользователей, не являющихся гражданами США. ИТ-компания оперативно выполнила требование, полностью отключив доступ к указанным ИИ-моделям для данной категории пользователей. Доступ ко всем остальным ИИ-моделям Anthropic остался без изменений.

Большие риски

В апреле 2026 г. вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с руководителями OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft и SpaceX, на которой обсуждались риски, связанные с новыми ИИ-моделями. По его оценке, такие ИИ-модели могут быть использованы для парализации работы банков, больниц и других объектов критической инфраструктуры через кибератаки.

В мае 2025 г. CNews информировал о том, что мощная ИИ-модель Mythos компании Anthropic, способная выявлять ИТ-уязвимости в программном обеспечении (ПО), вызвала серьезную обеспокоенность в Белом доме.

После этого, как предупреждал CNews, в администрации президента США начали пересматривать курс на ускоренное развитие ИИ и рассматривать возможность введения формального государственного надзора за наиболее мощными ИИ-моделями. Кроме того, администрация Дональда Трампа обратилась к Anthropic с просьбой не расширять доступ к модели Mythos для операторов критической инфраструктуры.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

В России спрос на облака за год вырос на 29%. Спасибо ИИ и дорогой инфраструктуре

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

За $10 млн перепродан под ЦОД участок, который фермер отдал бесплатно, чтобы на нем разбили парк

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

ИИ вскоре будет потреблять больше воды, чем пьет человечество

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще