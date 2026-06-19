Anthropic пообещала тесно сотрудничать с властями США после того, как они отключили ей самые передовые ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5

Компания Anthropic пообещала Белому дому в США более тесное сотрудничество после того, как американские власти обязали ее закрыть наиболее мощные модели искусственного интеллекта — Mythos 5 и Fable 5 — в связи с угрозами национальной безопасности. Руководство ИТ-компании пообещало наладить коммуникацию с администрацией президента и впредь оперативнее решать вопросы безопасности.

Переговоры с властями

Anthropic предложила Белому дому сотрудничать после запрета ее моделей с технологией искусственного интеллекта (ИИ), пишет New York Post со ссылкой на свои источники.

В июне 2026 г. руководство компании Anthropic направило министру торговли США Говарду Лютнику (Howard Lutnick) предложение о более тесном сотрудничестве с администрацией Белого дома. ИТ-компания намерена оперативно урегулировать вопросы безопасности, ставшие причиной введения ограничений на использование ее наиболее мощных ИИ-моделей — Mythos 5 (была разработана для сложнейших интеллектуальных задач и анализа программного кода) и Fable 5 (создана для наиболее сложных задач рассуждения и длительной агентной работы).

Как сообщает The New York Post, компания Anthropic пообещала наладить более тесную и оперативную коммуникацию с администрацией президента Дональда Трампа (Donald Trump) и в дальнейшем быстрее решать вопросы, связанные с безопасностью своих ИИ-моделей. По словам источника, диалог с чиновниками продвигается конструктивно, однако конкретные сроки окончательного урегулирования ситуации 19 июня еще не определены.

Anthropic Anthropic пообещала тесное сотрудничество с властями США после отключения ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5

Как сообщил второй осведомленный источник New York Post, ведущую роль в переговорах с администрацией США играют сооснователь Anthropic Том Браун (Tom Brown) и руководитель направления публичной политики Сара Хек (Sarah Heck).

Компания Anthropic направила несколько топ-менеджеров в Вашингтон в конце прошлой недели после вынужденного отключения ИИ-моделей Mythos и Fable для всех пользователей, как информировал CNews. Ограничения были введены после предупреждения генерального директора Amazon Энди Джасси (Andy Jassy), тогда исследователи обнаружили способ обхода защитных механизмов этих ИИ-моделей. В ответ Anthropic приняла решение полностью отозвать указанные ИИ-модели, назвав это единственной возможностью выполнить требования регуляторов и обеспечить безопасность.

Ограничения для ИТ-продуктов

В июне 2026 г. представители Anthropic сообщили, что правительство США обязало ее ограничить доступ к наиболее продвинутым ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5 — для всех иностранных пользователей, не являющихся гражданами США. ИТ-компания оперативно выполнила требование, полностью отключив доступ к указанным ИИ-моделям для данной категории пользователей. Доступ ко всем остальным ИИ-моделям Anthropic остался без изменений.

Большие риски

В апреле 2026 г. вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с руководителями OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft и SpaceX, на которой обсуждались риски, связанные с новыми ИИ-моделями. По его оценке, такие ИИ-модели могут быть использованы для парализации работы банков, больниц и других объектов критической инфраструктуры через кибератаки.

В мае 2025 г. CNews информировал о том, что мощная ИИ-модель Mythos компании Anthropic, способная выявлять ИТ-уязвимости в программном обеспечении (ПО), вызвала серьезную обеспокоенность в Белом доме.

После этого, как предупреждал CNews, в администрации президента США начали пересматривать курс на ускоренное развитие ИИ и рассматривать возможность введения формального государственного надзора за наиболее мощными ИИ-моделями. Кроме того, администрация Дональда Трампа обратилась к Anthropic с просьбой не расширять доступ к модели Mythos для операторов критической инфраструктуры.