QuantWare

QuantWare

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
16.07.2021 Начались продажи 5-кубитовых квантовых процессоров всем желающим 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

QuantWare и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12316 1
D-Wave Systems 22 1
Shenzhen SpinQ Technology 4 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 267 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Desktop computer - Системный блок - системник 464 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 387 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 967 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 1
NVision Барьер 734 1
QuantWare Crescendo 1 1
QuantWare Soprano 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
Канада 4992 1
Нидерланды 3640 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 1
МФТИ - ЛИКС - Лаборатория искусственных квантовых систем 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

