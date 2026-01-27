Получите все материалы CNews по ключевому слову
QuantWare
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|27.01.2026
|Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
|16.07.2021
|Начались продажи 5-кубитовых квантовых процессоров всем желающим 1
QuantWare и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12316 1
|D-Wave Systems 22 1
|Shenzhen SpinQ Technology 4 1
|IBM - International Business Machines Corp 9563 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157957 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
|Канада 4992 1
|Нидерланды 3640 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.