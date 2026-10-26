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Ляпунов Алексей
СОБЫТИЯ
|26.10.2026
|Суперкомпьютеры «Яндекса» уцелели после атак БПЛА. Их разворачивают в новых локациях 1
|16.11.2021
|Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ляпунов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
|Nvidia Corp 4119 1
|Yandex - Яндекс 9429 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.