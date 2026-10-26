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Ляпунов Алексей

СОБЫТИЯ


26.10.2026 Суперкомпьютеры «Яндекса» уцелели после атак БПЛА. Их разворачивают в новых локациях 1
16.11.2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ляпунов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
Nvidia Corp 4119 1
Yandex - Яндекс 9429 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10560 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6753 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5172 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3675 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1879 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 284 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 994 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 63 1
МТС GROM - суперкомпьютер 8 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 170 1
Галушкин Александр 3 1
Червоненкис Алексей 2 1
Германия - Федеративная Республика 13318 1
Франция - Французская Республика 8217 1
Нидерланды 3781 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 669 1
Израиль 2877 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 718 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 291 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3174 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Сасовский район - Сасово 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 1
Южная Корея - Республика 7127 1
Япония 13869 1
Канада 5098 1
Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 207 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1748 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
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