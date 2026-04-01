Россияне скупают отремонтированные ноутбуки. Новые слишком дороги

Россияне стали в гораздо больших масштабах покупать восстановленные ноутбуки – подержанные устройства с замененными компонентами. Основная причина – нехватка денег на по-настоящему новые устройства. В некоторых сетях спрос на такие ноутбуки всего за год вырос на 71%.

Как новый – это не новый

Жители России нарастили объемы покупок ноутбуков из разряда «как новые» – отремонтированных, с замененными основными компонентами. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», в 2025 г. всего лишь за год их продажи подскочили на 38% в деньгах и на 71% в натуральном выражении. Абсолютные значения «М.Видео» не приводит.

«Ведомости» подчеркивают – интерес россиян к подержанным, пусть восстановленными выглядящим как новые, ноутбукам, носит вынужденный характер. Это «связано с подорожанием новой техники», пишет издание.

Под восстановленными в данном случае подразумеваются мобильные ПК, в которых заменили аккумуляторы и переустановили операционную систему, отмечает издание. Однако важно подчеркнуть, что в процессе эксплуатации ноутбука наиболее нагруженным элементом внешности является клавиатура – она наполняется крошками и пылью, в некоторых моделях стирается маркировка клавиш. «Ведомости» не уточняют, меняется ли клавиатура в процессе «восстановления» мобильного ПК.

А как у других

В «Авито» продажи ноутбуков в состоянии «как новые» за отчетный период выросли на 11% в натуральном выражении. Абсолютных значений нет.

Позволить себе новый ноутбук в нынешних реалиях может далеко не каждый россиянин

По подсчетам аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, в целом подержанная техника занимает сейчас в пределах 15-20% всего российского рынка. Он сообщил «Ведомостям», что в год продается около 500-600 тыс. таких устройств.

Активнее всего россияне скупают восстановленные ноутбуки Apple. В топ-3, по данным «М.Видео», вошли китайские компании Huawei и Honor, причем последняя до ноября 2020 г. была «дочкой» первой. На Apple приходится около 70% продаж в денежном выражении и около 60% в количестве. Доля Huawei составляет около 15% в деньгах и 20% в штуках, Honor – примерно 10% в денежном выражении и 12% в количественном.

Сергей Вильянов отмечает – несмотря на то, что россияне стали активнее покупать восстановленные ноутбуки, доверия к такого рода технике в стране по-прежнему нет.

Зарплаты ни при чем?

Новые ноутбуки в России, тем временем, продаются все хуже. Статистика Fplus (российский производитель электроники), «М.видео» и ICMR гласит, что в 2025 г. продажи новых мобильных ПК просели на 15-30% год к году, составив 2,9 млн устройств на сумму 169-183 млрд руб.

Для сравнения, в 2024 г. россияне купили 3,9 млн новых ноутбуков, потратив на них, по разным оценкам, 212-242 млрд руб.

Представители Fplus озвучили «Ведомостям» мнение о том, что столь сильное падение продаж новых ноутбуков – следствие «общей стагнации рынка электроники». Также они уверены, что всему виной еще и «серый» импорт техники, популярность которого в России заметно выросла с 2022 г. Такие поставки в общую статистику не попадают.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, статистику продаж новых ноутбуков искажают еще и маркетплейсы наряду с китайскими производителями, чья доля растет в низком и среднем ценовых сегментах российского рынка мобильных ПК.

Зависимость от кошелька

И все же зарплаты россиян, по-видимому, играют далеко не последнюю роль в том, что они стали покупать больше подержанных и меньше новых ноутбуков. Как сообщил «Ведомостям» Михаил Бурмистров, рост спроса на восстановленные мобильные ПК «связан с изменением потребительского поведения и удорожанием товаров».

Он заявил о росте прагматичности среди россиян и добавил, что компьютерная техника постоянно дорожает. Одной из причин последнего он назвал искусственный интеллект, который поглощает комплектующие в больших количествах. В конце марта 2026 г. CNews писал, что после череды грандиозных неудач OpenAI, одного из главных игроков мирового ИИ-рынка, цены на комплектующие моментально стали падать.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
По мнению главы департамента физических сервисов «М.Видео» Андрея Агапова, россияне готовы купить восстановленный ноутбук не только с целью экономии денег. Для многих это билет в мир премиум-устройств – восстановленная премиум-техника стоит ощутимо дешевле по-настоящему новой.

«Сегмент восстановленной техники сегодня демонстрирует устойчивый рост и становится важной частью рынка. Мы видим, что для покупателей это не просто способ сэкономить, а возможность получить качественное устройство, в том числе от премиальных брендов, по более доступной цене», – сказал CNews Андрей Агапов.

Он не уточнил, какие именно бренды ноутбуков он относит к премиальным. Чаще всего такой эпитет применяют при упоминании техники Apple, в данном случае – ноутбуков MacBook. К слову, именно Apple популяризировала восстановленные гаджеты.

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов
Apple продает такие устройства по всему миру на протяжении многих лет, и Россия вплоть до начала 2022 г. не была исключением – компания ушла из страны в марте 2022 г. Apple занимается восстановлением почти всей своей линейки и ставит на них две пометки – Like New (как новый) и Refurbished (восстановленный).

Такие метки в настоящее время чаще всего можно увидеть на коробках с ноутбуками MacBook, смартфонами iPhone, часами Watch и планшетами iPad. В зависимости от типа устройства и степени его «поношенности» Apple может поменять в нем корпус, клавиатуру, экран, аккумулятор, разъем зарядки, камеру. Иногда при сильном износе под замену идет еще и накопитель.

Геннадий Ефремов

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

Заморожен на неопределенное время проект российского принт-сервера на процессоре Baikal-M

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

Сказка кончилась. Любимая россиянами «дочка» Xiaomi крушит свои устои и задирает цены на дешевые смартфоны

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
