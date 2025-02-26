Крупнейший оператор связи избавил россиян от потери мобильного номера. Теперь он подключается навечно. В чем преимущество

Т2 устранил возможность потери абонентом своего номера в случае длительного его неиспользования. Теперь номера подключаются навечно, или пока абонент не передаст его другому человеку. Расторгнуть договор абонент тоже может, но оператор номер больше не отнимет. Это гигантский шаг в борьбе за безопасность россиян. Другие операторы его пока не сделали.

Номер навсегда

Оператор Т2 (ранее Tele2) из числа четырех крупнейших в России сообщил CNews о внедрении вечной привязки номера к конкретному абоненту. Даже если им не будут пользоваться в течение длительного времени, он не будет заблокирован, не попадет в повторную продажу и не будет передан другому человеку.

Свое нововведение Т2 назвал «Вечный номер». У абонента всегда будет возможность отказаться от номера самостоятельно – или просто расторгнуть договор с оператором, или переоформить номер на другого человека. Оператор со своей стороны не станет отнимать номер, если им долго не пользовались.

Новшество доступно не для всех, а только для новых абонентов, решивших подключиться к Т2. Также номер станет вечным для тех, кто решит перенести его их сети другого оператора – в России такая возможность существует с декабря 2013 г.

Билайн Нововведение Т2 значительно упростит жизнь владельцам нескольких мобильных номеров

Если абонент решит передать свой номер другому человеку посредством переоформления, то для него этот номер тоже будет вечным. На вопрос редакции CNews, планирует ли оператор сделать номер вечным для всех своих абонентов, как новых, так и старых, представители Т2 ответили: «Пока такая возможность есть только для новых и MNP-абонентов. Возможности запуска услуги для действующих клиентов не исключаем».

Для чего это нужно

В современных реалиях мобильный номер перестал быть просто массивом цифр, при наборе которых можно дозвониться до человека. Теперь это логин для самых разных сервисов – банковских приложений, электронной почты, социальных сетей, мессенджеров и пр. а также для «Госуслуг».

Все эти сервисы содержат колоссальное количество персональных данных. При этом владелец номера может, к примеру, сменить регион проживания и купить в новом городе новый номер – в России, как сообщал CNews, пока нет возможности менять домашний регион у SIM-карты.

Прежний номер в этом случае будет использоваться редко, и если превысить вполне конкретный порог офлайна, то оператор может этот номер отнять. В течение многих лет этот порог составлял три месяца или 90 дней. Этот же срок указан и в новых правилах оказания услуг связи в России, принятых Правительством России в сентябре 2024 г. Эти поправки зафиксировали за операторами связи возможность расторгать договор с абонентом, если его номер был неактивен в течение 90 дней.

Как у других

К моменту публикации материала Т2 был единственным из четырех федеральных операторов связи, решивших сделать привязку номера к конкретному абоненту перманентной, даже если этим номером не пользуются. «Мегафон» «Билайн» и МТС такую возможность пока не предоставляют.

Сотрудник редакции CNews имеет в пользованию по одному номеру от всех представителей «большой четверки», и раз в два с половиной месяца ему приходится отправлять по одному SMS-сообщению с трех из них, не являющихся основными. Это считается платной транзакцией, а ее наличие лишает оператора возможности забрать номер, так как он считается активным.

Один раз сотрудник CNews не успел вовремя отправить SMS с номера «Билайн» в течение трех месяцев. Номер не заблокировался, но оператор начал ежедневно снимать небольшие суммы (в пределах 5 руб.) за неактивность номера.

Как пишет Forbes, МТС намерен последовать примеру Т2 в вопросе вечной привязки номера. «Мы готовим к запуску возможность сохранять номер, независимо от того, использует его абонент регулярно или нет, – сообщили Forbes представители МТС. – Это даст пользователям возможность сохранять номер, например, для получения уведомлений из различных сервисов».

Представители «Мегафона» и «Билайна» от комментариев отказались.

Forbеs пишет также, что у «Мегафона» есть тариф «Умные вещи», недавно переименованный в «2 ГБ» и предназначенный для умных часов и устройств: GPS‑трекеров, шлагбаумов, датчиков умного дома и пр. На нем и пока только на нем тоже доступна опция вечной привязки к номеру, но она стоит денег – потребуется внести единоразовую плату.

Аналитик FinTech Lab Сергей Вильянов сообщил Forbes, что нововведение Т2 – попытка переманить абонентов других операторв. «После сокращения притока трудовых мигрантов в страну сократилось количество новых абонентов и выросла конкуренция за клиентов между операторами», – сказал он.