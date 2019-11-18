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МКБ будет общаться с клиентами в мессенджерах

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В рамках акселерационной программы Banktech 3.0 Московский кредитный банк (МКБ) приступил к реализации пилотного проекта с компанией Fasttrack. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Банк в ходе пилота апробирует новый канал коммуникаций с клиентами через мессенджеры. Это позволит МКБ повысить эффективность рекламных кампаний путем большего вовлечения пользователей в рекламный контент. На этом этапе реализации проекта особое внимание будет направлено на контроль стоимости повторной коммуникации с аудиторией.

Предусматривается, что в проекте будет использован новый формат медийной рекламы с крупнейшего федерального канала (цифрового ресурса). Формат интересен наличием интерактивного взаимодействия: после просмотра креативных видеороликов аудитория получает возможность перейти с ресурса к продуктам и услугам МКБ.

Начальник управления диджитал-маркетинга МКБ Виктор Ковязин сказал: «Различные форматы интерактивного взаимодействия с аудиторией наиболее интересны с точки зрения диджитал-маркетинга, большое количество метрик позволяет отслеживать эффективность на каждом из этапов и менять как источники трафика, так и сам креатив или даже продукт. Что касается выбора площадки, то здесь мы руководствовались тем принципом, что наша целевая аудитория проводит в мессенджерах все больше времени, и мы должны быть там, где ей удобна коммуникация с банком».

Управляющий партнер Fasttrack Николай Макаров сказал: «Наш стартап рад сотрудничеству с одним из крупнейших частных российских банков. Мы уверены, что наш фокус на лучший клиентский опыт и бережное отношение к личному пространству пользователей в мессенджерах позволят МКБ повысить эффективность в воронках продвижения и продаж».

Пилотный проект МКБ с компанией Fasttrack реализуется в рамках акселерационной программы Banktech 3.0, организатором которой является компания «Финтех лаб».

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