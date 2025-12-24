Россиян завалило смарт-часами и фитнес-трекерами. Парадокс - рынок огромный, но продаж почти нет

Продажи умных часов и фитнес-трекеров в российской рознице ощутимо просели. На рынке полно устройств как от крупных брендов, так и от неизвестных компаний, но они и выглядят примерно одинаково, и функциями обладают схожими. Россиян отпугивает отсутствие инноваций в новых моделях – они почти ничем не отличаются от старых – Apple Watch, к примеру, с 2014 г. выпускаются в одном и том же дизайне.

Умные, но одинаковые

В России очень сильно обвалился рынок умных носимых устройств – часов и фитнес-трекеров, пишут «Ведомости». Так, согласно статистике «М.Видео», продажи таких гаджетов с 1 января по 15 декабря 2025 г. просели на 12,9% год к году в натуральном выражении и на 10,9% в деньгах.

За отчетный период россияне купили около 6 млн смарт-часов и фитнес-трекеров в совокупности. Потратили они на это 4,3 млрд руб.

На падение продаж умной носимой электроники указывают и ритейлеры, для которых техно-розница – не основной бизнес. «Ведомости» приводят статистику оператора связи МТС, схожую с данными «М.Видео».

В МТС подчеркнули, что в выборе между трекером и умными часами россияне чаще всего выбирают именно часы. На них сейчас приходится около 82% рынка носимых устройств, фитнес-трекеры занимают около 13%, а оставшиеся 5% удерживают детские смарт-часы.

Согласно статистике компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в январе-ноябре 2025 г. средний чек умных часов оказался на уровне 7612 руб. Здесь зафиксировано 4-процентное падение год к году.

Bestami Sarıkaya / Unsplash Отличить Apple Watch одного поколения от другого лишь по внешнему виду не под силу почти никому

При этом россияне стали тратить больше денег конкретно на детские смарт-часы – их средний чек за отчетный период вырос на 6%, до 4172 руб. В количественном выражении их продажи сократились на 6%.

За тот же период фитнес-браслеты упали в цене в среднем на 4%, до 2688 руб., а продажи сократились на 4%.

Одно и то же в течение многих лет

Представители «Платформы ОФД» предполагают, сокращение рынка связано с тем, что россияне стали реже менять умные устройства, то есть дольше пользоваться имеющимися у них. А в ритейлере «Ситилинк» сообщили «Ведомостям», что жители России стали переходить на бюджетную носимую электронику. По мнению представителей «Ситилинка», это связано с инфляцией, на фоне которой покупатели «выбирают устройства, закрывающие базовые потребности, – уведомления, шагомер – за минимальную цену».

Как сообщил изданию аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов, главная причина спада продаж умных часов и фитнес-трекеров – в их одинаковости и почти полном отсутствии инноваций в новых моделях. По его словам, эти гаджеты почти не менялись за последние три-пять лет, что снижает мотивацию россиян к покупке новинок, в том числе и более дорогих носимых устройств в сравнении с имеющимися.

Здесь стоит отдельно упомянуть компанию Apple, которая популяризировала умные часы, выпустив первое поколение Apple Watch в 2014 г. За прошедшие с того момента 11 лет это устройство пережило несколько поколений, но ни разу не предстало перед публикой в по-настоящему новом, свежем дизайне.

По оценке гендиректора холдинга SNDGlobal Ольги Квашенкиной, российский рынок умной носимой электроники сейчас перенасыщен – россияне закупились такими гаджетами и не хотят менять их на новые, сообщила она «Ведомостям». А высокие продажи устройств от ноунейм-брендов на фоне падения рынка в целом она объяснила «развитием маркетплейсов и упрощением доступа к небрендированным устройствам».

Китай и Apple делят рынок

Как сообщили CNews представители «М.Видео», по количеству проданных умных устройств осенью 2025 г. наибольшим спросом пользовались модели Redmi Watch 5 Active, Xiaomi Smart Band 10, Huawei Band 10, Huawei Watch Fit 4, Xiaomi Smart Band 9 Active, Apple Watch Series SE (2022) 40 мм, Redmi Watch 5 Lite, Huawei Kids Watch 4 Pro LTE, Huawei Watch Fit 3, Xiaomi Smart Band 9, Huawei Watch GT 5 (46 мм), Xiaomi Watch S4, а также Redmi Watch 5. Тут более чем очевидно, что рынок носимых смарт-устройств в России поделен между Apple и двумя китайскими компаниями – Xiaomi и Huawei. Упомянутая Redmi – это «дочка» Xiaomi.

По мнению экспертов «М.Видео», высокий спрос на перечисленные модели в количественном выражении на российском рынке – это следствие доступной ценя, простоты использования и универсальности.

Если смотреть на рынок с точки зрения денег, то ситуация почти не меняется. В лидерах по-прежнему Apple, Huawei и Xiaomi, правда, на этот раз без Redmi. Зато добавилась бежавшая из России в марте 2022 г. Samsung – в лидерах ее часы Galaxy Watch Ultra LTE, Galaxy Watch 8 LTE (46 мм) и Galaxy Watch 8 LTE (44 мм).

В МТС подтвердили «Ведомостям» лидерство перечисленных компаний. Apple и Samsung заняли по 5% рынка, у Xiaomi и Huawei – по 19%. 30-процентная доля – у малоизвестных китайских брендов.