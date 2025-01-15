Багдасарян Артуш
|15.01.2025
|«Р-Фон» с ОС «РОСА Мобайл» включен в реестр ПАК Минцифры России 1
|26.06.2024
|На «Р-Фон» реализована поддержка смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC 1
|24.06.2024
|Разработчик российского смартфона «Р-фон» сменил гендиректора 1
Багдасарян Артуш и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|Карпицкий Олег 70 2
|Иванов Владимир 61 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Вильянов Сергей 14 1
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