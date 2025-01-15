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Багдасарян Артуш



15.01.2025 «Р-Фон» с ОС «РОСА Мобайл» включен в реестр ПАК Минцифры России 1
26.06.2024 На «Р-Фон» реализована поддержка смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC 1
24.06.2024 Разработчик российского смартфона «Р-фон» сменил гендиректора 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Багдасарян Артуш и организации, системы, технологии, персоны:

Ruteq - Рутек 28 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Microsoft Corporation 24623 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Qtech - Кьютэк 170 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 907 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 888 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 2
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 35 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Google Android 13994 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Карпицкий Олег 70 2
Иванов Владимир 61 1
Рейман Леонид 1049 1
Иванников Дмитрий 44 1
Кравцов Сергей 54 1
Вильянов Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Европа Восточная 3075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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