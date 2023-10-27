ОС Astra Linux и Secret Net LSP теперь доступны в виде единого комплекта

«Группа Астра» и российский разработчик средств защиты информации «Код безопасности» выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и СЗИ для Linux Secret Net LSP. Вендоры провели тщательную работу по интеграции функционала двух продуктов, чтобы исключить любые проблемы во время их дальнейшего совместного применения в едином контуре инфраструктуры заказчиков. Также в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra завершена официальная сертификация комплекса и выдан сертификат совместимости №14184/2023.

Ключевым дистрибьютором бандла выступит авторизованный партнер «Группы Астра», компания «Монт», у которой с октября 2023 г. можно заказать единый комплект лицензий на Astra Linux и модули контроля устройств и персонального межсетевого экрана Secret Net LSP. Теперь это единственный вариант приобретения лицензий на Secret Net LSP для работы на ОС Astra Linux.

«Приобретение данного технологического бандла позволит заказчикам уменьшить расходы на совокупную стоимость владения продуктами. Больше нет необходимости приобретать базовые лицензии на использование средств защиты, включенных в Secret Net LSP, дублирующих функции безопасности Astra Linux. Используя бандл, заказчики получают комплексное решение по противодействию угрозам безопасности информации с использованием нескольких интегрированных решений: средства защиты информации от НСД, межсетевого экрана и средства контроля съемных носителей», – сказал Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений ГК Mont.

Совместная разработка комплексного ИБ-решения подразумевает скрупулезную проработку всех аспектов, влияющих на совместимость его компонентов. Эксперты разработчиков обеспечили корректную работу программного стека и гарантируют, что при его использовании встроенные в платформу механизмы защищают инфраструктуру от несанкционированного доступа, поэтому в данном случае не нужно дополнительно задействовать модуль Secret Net LSP с аналогичным функционалом.

Совместное решение позволяет реализовать меры защиты, требующие применения сертифицированных не ниже 4 класса защиты и 4 уровня доверия средств защиты информации от несанкционированного доступа, средств контроля съемных машинных носителей информации и межсетевых экранов уровня узла (тип «В»).

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«Интеграция продуктов Secret Net LSP и Astra Linux Special Edition – важный шаг нашей стратегии по защите Linux-сред. Сейчас идет активная миграция на отечественное ПО, и Astra Linux выступает ключевым игроком рынка, поэтому дополнение функций безопасности операционный системы нашими сертифицированными модулями защиты Secret Net LSP сможет обеспечить защиту еще большего числа ИТ-инфраструктур заказчиков. Дальнейшее сотрудничество компаний только расширит эти возможности», – сказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

«Мы стремимся к тому, чтобы пользователи получили максимальный эффект от сертифицированных функций нашего софта, дополняем их и тем самым усиливаем защиту ИТ-инфраструктур, обрабатывающих конфиденциальную информацию. Интеграция наших продуктов с решениями компании «Код безопасности» – это очень перспективное направление, и можно ожидать существенный интерес рынка к такой схеме поставок. Совместно с коллегами мы планируем в дальнейшем вывести на рынок линейку комплексных решений, которые позволят обеспечить реализацию мер защиты, предусмотренных требованиями безопасности информации ФСТЭК России. В их числе управление потоками информации между компонентами и по периметру виртуальной инфраструктуры, антивирус, система обнаружения вторжений, защита передачи данных при удаленном доступе, централизованное управление инфраструктурой заказчика при использовании бандла и т.д.», – сказал Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

Проекты, в рамках которых требуется дозакупка отдельных лицензий на продукты, вендоры будут рассматривать индивидуально.