Mont стала официальным дистрибьютором платформы Xsquare

Группа компаний Mont включила в свой продуктовый портфель отечественную платформу Xsquare. Партнёрство направлено на продвижение технологии в корпоративный сегмент и расширение цифровой независимости российского бизнеса.

Xsquare обеспечивает функциональную преемственность продуктов семейства Oracle Application: Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Apex, ORDS и BI Publisher, которые долгие годы оставались стандартом в создании высоконагруженных информационных систем. Разработчик утверждает, что благодаря значительным архитектурным изменениям можно говорить, что Xsquare превосходит Oracle Apex и это позволяет заказчикам не просто осуществлять замещение, а переходить на более технологичное решение.

В рамках платформы реализована среда визуальной разработки, сервер бизнес-приложений, механизм генерации отчетов с поддержкой форматов PDF, DOCX и XLSX, а также компонент, превращающий базу данных в полнофункциональный RESTful API-сервер. Такое объединение позволяет строить современные фронтальные и учетные системы с минимальными затратами и максимальной степенью автоматизации, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и производительности.

Соглашение с Mont стало позитивным шагом в развитии Xsquare и укрепило позиции компании на рынке. Партнёрская сеть Mont и её опыт продвижения высокотехнологичных решений позволят вывести Xsquare в новые отрасли и регионы, ускоряя цифровую трансформацию российского бизнеса.

«Мы создавали Xsquare как ответ на критическую потребность рынка в замене унаследованных решений Oracle, не идя на компромиссы по производительности или функциональности. Сегодня платформа не только технологически сравнима с Oracle Application, но и превосходит её по ряду ключевых характеристик. Партнёрство с Mont — это важный шаг к более широкому знакомству рынка с Xsquare в корпоративном секторе. Вместе мы формируем новую цифровую норму, в которой отечественные разработки становятся стандартом эффективности, надёжности и независимости», – сказал Денис Шевкунов, руководитель отдела продаж Xsquare.

«Платформа Xsquare органично дополняет портфель компании в области корпоративных решений и станет серьёзным драйвером для импортозамещения в ИТ-среде. В условиях изоляции от зарубежных технологий и необходимости сохранения критической инфраструктуры на современных российских платформах Xsquare предлагает рынку проверенную и производительную альтернативу с полным контролем над данными и архитектурой», – отметил Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений Mont.