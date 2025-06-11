Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

Mont стала официальным дистрибьютором платформы Xsquare

Группа компаний Mont включила в свой продуктовый портфель отечественную платформу Xsquare. Партнёрство направлено на продвижение технологии в корпоративный сегмент и расширение цифровой независимости российского бизнеса.

Xsquare обеспечивает функциональную преемственность продуктов семейства Oracle Application: Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Apex, ORDS и BI Publisher, которые долгие годы оставались стандартом в создании высоконагруженных информационных систем. Разработчик утверждает, что благодаря значительным архитектурным изменениям можно говорить, что Xsquare превосходит Oracle Apex и это позволяет заказчикам не просто осуществлять замещение, а переходить на более технологичное решение.

В рамках платформы реализована среда визуальной разработки, сервер бизнес-приложений, механизм генерации отчетов с поддержкой форматов PDF, DOCX и XLSX, а также компонент, превращающий базу данных в полнофункциональный RESTful API-сервер. Такое объединение позволяет строить современные фронтальные и учетные системы с минимальными затратами и максимальной степенью автоматизации, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и производительности.

Соглашение с Mont стало позитивным шагом в развитии Xsquare и укрепило позиции компании на рынке. Партнёрская сеть Mont и её опыт продвижения высокотехнологичных решений позволят вывести Xsquare в новые отрасли и регионы, ускоряя цифровую трансформацию российского бизнеса.

Как российские компании внедряют облачные решения. Отчет

«Мы создавали Xsquare как ответ на критическую потребность рынка в замене унаследованных решений Oracle, не идя на компромиссы по производительности или функциональности. Сегодня платформа не только технологически сравнима с Oracle Application, но и превосходит её по ряду ключевых характеристик. Партнёрство с Mont — это важный шаг к более широкому знакомству рынка с Xsquare в корпоративном секторе. Вместе мы формируем новую цифровую норму, в которой отечественные разработки становятся стандартом эффективности, надёжности и независимости», – сказал Денис Шевкунов, руководитель отдела продаж Xsquare.

«Платформа Xsquare органично дополняет портфель компании в области корпоративных решений и станет серьёзным драйвером для импортозамещения в ИТ-среде. В условиях изоляции от зарубежных технологий и необходимости сохранения критической инфраструктуры на современных российских платформах Xsquare предлагает рынку проверенную и производительную альтернативу с полным контролем над данными и архитектурой», – отметил Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений Mont.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

В России обвальное падение продаж электромобилей

Как подготовить ИТ-архитектуру к внедрению ИИ

Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости

Игорь Беляк, Directum — о том, как генеративные модели ИИ обеспечивают комплексное решение для задач обработки информации

На планете осталась только одна компания с полным циклом выпуска смартфонов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще