НИУ ВШЭ планирует до конца года обучить преподавателей работе с искусственным интеллектом

Высшая школа экономики представила новый комплексный проект по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ в области использования искусственного интеллекта. Входящий в него пакет программ направлен на обеспечение высокого уровня компетенций в области использования ИИ в образовании и исследованиях. Курсы бесплатны и предназначены для штатных преподавателей, а в дальнейшем — научных сотрудников и аспирантов московского кампуса НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ .

Общую координацию проекта осуществляет проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин, основу преподавательского корпуса по программам составят специалисты факультета компьютерных наук ВШЭ.

«Возможности, которые сейчас предоставляют генеративные модели, — это новые инструменты для работы с текстами, изображениями, в аналитической деятельности. Новые эти инструменты не только для студентов, но и для многих преподавателей. Поэтому университету важно, чтобы преподаватели не отстали в умении работать с ними от студентов. Университет учит студентов, университет учит преподавателей, можно сказать, что университет самообучается в условиях революционного обновления технологий, связанных с искусственным интеллектом», – сказал Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ.

Участники проекта узнают о современных методах и технологиях ИИ, научатся работать с данными и моделями, познакомятся с возможностями и ограничениями нейронных сетей, а также исследуют применение ИИ в образовании.

«Искусственный интеллект — совершенно не новая тема. В Вышке очень развито преподавание анализа данных и машинного обучения, этому посвящено немало дисциплин и на профильных факультетах, и на всех образовательных программах в рамках Data Culture. А в Центре непрерывного образования ФКН есть опыт обучения цифровым навыкам и сотрудников других компаний, в том числе топ-менеджеров. Но сейчас эта область переживает очередной подъем: генеративные модели показывают потрясающие способности, появляются удобные инструменты для решения рутинных задач (а порой и не таких уж рутинных!). Сюда можно отнести и создание обзоров по конкретным темам, и подготовку заданий для студентов, и проверку этих заданий, и анализ больших объемов текста. Да и базовые языковые модели вроде YandexGPT или GigaChat способны на очень многое», – сказал Евгений Соколов, научный руководитель Центра непрерывного образования, руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук ВШЭ.

НИУ ВШЭ предложит на выбор курсы по четырем программам различного уровня, позволяя каждому сотруднику выбрать наиболее подходящий образовательный трек и сформировать компетенции, актуальные для современной науки и образования и необходимые для его научно-педагогической деятельности в Вышке.

«Знакомство с искусственным интеллектом для преподавателей и исследователей» — ознакомительный курс, позволяющий разобраться в основах искусственного интеллекта, узнать о кейсах применения ИИ и его этике в образовательном процессе.

«Инструменты искусственного интеллекта без программирования для преподавателей и исследователей» — курс, предназначенный для освоения методов анализа данных и визуализации с помощью no-code-инструментов, не требующих предварительных знаний в области программирования.

«Инструменты искусственного интеллекта на Python для преподавателей и исследователей» — для тех, кто уже знаком с Python и желает глубже погрузиться в применение и дообучение моделей ИИ в своей научной и образовательной деятельности.

«Сервисы искусственного интеллекта для преподавателя» — программа, сфокусированная на использовании готовых инструментов на основе ИИ для создания учебных материалов, контрольных заданий и автоматизации образовательного процесса. Эта программа предназначена уже для тьюторов.

«На факультете компьютерных наук накопился колоссальный опыт обучения методам ИИ. Мы рады, что сейчас вместе с нашими коллегами по университету сможем продумать новые дисциплины для студентов, новые методики преподавания и новые идеи для исследований», – отметил Евгений Соколов.

Каждому участнику, успешно завершившему обучение, будет выдано удостоверение о повышении квалификации, что также подчеркивает стратегическую важность тематики ИИ для университета и необходимость его адаптации к быстро меняющемуся технологическому ландшафту. Организацией программ повышения квалификации занимается Центр непрерывного образования ФКН, а административное сопровождение всех курсов будет осуществлять Центр повышения квалификации (ЦПК).

«Предполагается, что на первом этапе из состава академических руководителей и преподавателей двух-трех факультетов будет отобрана пилотная группа слушателей, которая пройдет обучение в апреле — мае. Далее, летом, с учетом полученного в рамках пилота опыта и соответствующей корректировки программ будет записан онлайн-курс. И с использованием этих видеозаписей в качестве лекционного материала с осени стартует массовое обучение преподавателей всех факультетов. При этом ставится амбициозная задача, чтобы к концу текущего, 2024 года курсы по ИИ прошла значительная часть штатного профессорско-преподавательского состава университета», – сказал Михаил Рожков, заместитель первого проректора, и.о. директора ЦПК.

***

Проект по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».